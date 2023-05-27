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Госсекретарь США похвалил участника Нацотбора на "Евровидение-2023" из ВСУ

27 мая 2023 12:41
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Нацотбор Евровидения 2023 года: госсекретарь США похвалил участника по ВСУ
Моисей Бондаренко. Фото: Менеджмент артиста
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

 

Участник "Культурного десанта" Моисей Бондаренко посетил военных в Америке. Во время визита он играл известные и тематические песни.

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Видео с украинским скрипачом в Twitter поделился Государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Украинский музыкант Моисей Бондаренко с первых дней войны вступил в состав Вооруженных сил Украины вместе с Колей Сергой. Скрипач начал ездить с "Культурным десантом" и выступать на оборонных позициях украинских бойцов.

Музыкант Моисей Бондаренко. Фото: Менеджмент артиста

Вместе с Украинским Ветеранским Фондом Моисей посетил военных в Америке и выступил в их честь. Во время визита он играл известные и тематические песни.

"Я действительно думал, что скрипку больше в руки не возьму, потому что музыкальные инструменты как-то не подходят ко временам армии и войны, но уже на второй или третий день службы я получил скрипку и первое, что я сыграл, это гимн Украины, который мы вместе спели. Оказалось, что музыка очень разряжает, что у всех появляются или силы, или желание поспать, а это тяжело, когда ты постоянно находишься в стрессе", — поделился Моисей.

Видео Моисея Бондаренко был обнародовано на YouTube-канале Госдепартамента Соединенных Штатов Америки, его также поддержал своим тегом в сети Twitter Энтони Блинкен — Государственный секретарь США.

"Сильные слова и музыка украинского музыканта Моисея. Когда слышишь его игру, понимаешь, почему украинцы никогда не перестанут бороться за свою свободу и независимость, в чем мы должны их поддерживать", — поделился Энтони Блинкен.

Напомним, в рамках проекта "Культурный десант" прошли концерты для спасателей и разминировщиков Херсонщины. Перед защитниками Украины выступил участник Нацотбора на "Евровидение-2023" Моисей Бондаренко, бандуристка Инна Ищенко и шоумен Коля Серга.

Раньше мы писали, что "Культурный десант" дал десять концертов на фронте за один день.

 

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