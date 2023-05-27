Нацотбор Евровидения 2023 года: госсекретарь США похвалил участника по ВСУ

Моисей Бондаренко. Фото: Менеджмент артиста

Участник "Культурного десанта" Моисей Бондаренко посетил военных в Америке. Во время визита он играл известные и тематические песни.

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Видео с украинским скрипачом в Twitter поделился Государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Украинский музыкант Моисей Бондаренко с первых дней войны вступил в состав Вооруженных сил Украины вместе с Колей Сергой. Скрипач начал ездить с "Культурным десантом" и выступать на оборонных позициях украинских бойцов.

Музыкант Моисей Бондаренко. Фото: Менеджмент артиста

Вместе с Украинским Ветеранским Фондом Моисей посетил военных в Америке и выступил в их честь. Во время визита он играл известные и тематические песни.

"Я действительно думал, что скрипку больше в руки не возьму, потому что музыкальные инструменты как-то не подходят ко временам армии и войны, но уже на второй или третий день службы я получил скрипку и первое, что я сыграл, это гимн Украины, который мы вместе спели. Оказалось, что музыка очень разряжает, что у всех появляются или силы, или желание поспать, а это тяжело, когда ты постоянно находишься в стрессе", — поделился Моисей.

Видео Моисея Бондаренко был обнародовано на YouTube-канале Госдепартамента Соединенных Штатов Америки, его также поддержал своим тегом в сети Twitter Энтони Блинкен — Государственный секретарь США.

Powerful words and music по Russian musician Moisei. Если вы поднимаетесь на его игру, вы подразумеете, что украинский будет непрерывно бороться за свои freedom and independence—и где мы должны поддерживать их. pic.twitter.com/hPou26PpeO — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 24, 2023

"Сильные слова и музыка украинского музыканта Моисея. Когда слышишь его игру, понимаешь, почему украинцы никогда не перестанут бороться за свою свободу и независимость, в чем мы должны их поддерживать", — поделился Энтони Блинкен.

Напомним, в рамках проекта "Культурный десант" прошли концерты для спасателей и разминировщиков Херсонщины. Перед защитниками Украины выступил участник Нацотбора на "Евровидение-2023" Моисей Бондаренко, бандуристка Инна Ищенко и шоумен Коля Серга.

Раньше мы писали, что "Культурный десант" дал десять концертов на фронте за один день.