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Девід та Вікторія Бекхем замилували ніжними світлинами з нагоди власної річниці

4 липня 2023 14:13
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Девід та Вікторія Бекхем замилували ніжними світлинами з нагоди власної річниці
Девід та Вікторія Бекхем. Фото: instagram.com/victoriabeckham/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

4-го липня Девід та Вікторія Бекхем святкують 24 річницю шлюбу. Щасливе подружжя з цієї нагоди поділилося світлинами та відео з домашнього архіву.

Подружжя ніжно привітало одне одного в Instagram.

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Девід Бекхем запостив арахівне фото з дружиною ще з часів їхньої юності. На ньому Вікторію майже не впізнати.

"У цей день 4.7.99 24 роки і далі...Найкращій дружині, мамі та партнерці по алкоголю (більшість часу). З річницею, я тебе так сильно кохаю", — написав Девід.

 

 

Девід та Вікторія Бекхем. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

 

Девід та Вікторія Бекхем. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Вікторія Бекхем опублікувала відео з їхнього весілля. На кадрах вони з чоловіком ріжуть торт.

"Тримаємося за руки та сміємося (з тобою не тільки з тебе) досі. Я люблю тебе неймовірно", — прокоментувала Вікторія відео.

 

Вікторія та Девід Бекхем виховують чотирьох дітей: синів Брукліна, Ромео, Круза та донечку Харпер Севен.

Раніше Нікола Пельтц разом з чоловіком, моделлю Брукліном Бекхемом знялась для Vogue.

Нагадаємо, Вікторія Бекхем разом з родиною побувала на останньому концерті Елтона Джона у Лондоні. Її чоловік не міг стримуватися, щоб не підспівувати легендарному музиканту.

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