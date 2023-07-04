Девід та Вікторія Бекхем замилували ніжними світлинами з нагоди власної річниці

Девід та Вікторія Бекхем. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

4-го липня Девід та Вікторія Бекхем святкують 24 річницю шлюбу. Щасливе подружжя з цієї нагоди поділилося світлинами та відео з домашнього архіву.

Подружжя ніжно привітало одне одного в Instagram.

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Девід Бекхем запостив арахівне фото з дружиною ще з часів їхньої юності. На ньому Вікторію майже не впізнати.

"У цей день 4.7.99 24 роки і далі...Найкращій дружині, мамі та партнерці по алкоголю (більшість часу). З річницею, я тебе так сильно кохаю", — написав Девід.

Девід та Вікторія Бекхем. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Девід та Вікторія Бекхем. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Вікторія Бекхем опублікувала відео з їхнього весілля. На кадрах вони з чоловіком ріжуть торт.

"Тримаємося за руки та сміємося (з тобою не тільки з тебе) досі. Я люблю тебе неймовірно", — прокоментувала Вікторія відео.

Вікторія та Девід Бекхем виховують чотирьох дітей: синів Брукліна, Ромео, Круза та донечку Харпер Севен.

Раніше Нікола Пельтц разом з чоловіком, моделлю Брукліном Бекхемом знялась для Vogue.

Нагадаємо, Вікторія Бекхем разом з родиною побувала на останньому концерті Елтона Джона у Лондоні. Її чоловік не міг стримуватися, щоб не підспівувати легендарному музиканту.