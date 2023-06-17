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Тортури заради краси: Вікторія Бекхем розповіла про моторошну процедуру для обличчя

17 червня 2023 20:38
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Вікторія Бекхем розповіла про моторошну процедуру для обличчя
Дизайнерка Вікторія Бекхем. Фото: instagram.com/victoriabeckham/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Дизайнерка Вікторія Бекхем відома своєю самодисципліною та перфекціонізимом. Нещодавно вона поділилася своїм б’юті режимом, який не кожному буде під силу.

Про це пише Daily Mail.

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Потрібен знеболюючий крем

Вікторія Бекхем кожні шість місяців навідується на продеру для неслабкодухих вартістю £700. Маніпуляції з обличчям допомагають їй виглядати молодшою та сяяти на червоній доріжці. Під час процедури зірці вводять 24 голки в обличчя. Перед цим Вікторія чекає 90 хвилин зі знеболюючим кремом. Через спеціальні голки в шкіру зірки потрапляють радіохвилі. Після цього дизайнерка кілька днів відновлюється і чекає поки пройдуть сінці.

"Саме завдяки цій процедурі, переконана вона, її шкіра виглядає юною. Вікторія обожнює процедури краси і не упускає можливості спробувати нове, щоб виглядати молодшою", — говорить джерело з оточення дизайнерки.

 

Щодня Вікторія вмивається крижаною водою та займається годинами у спортзалі.

Дієта Вікторії теж вимагає чимало витримки. Зірка їсть лише рибу та овочі, про це розповів її чоловік Девід Бекхем. Також друзі дизайнерки ніколи не бачили її за їжею. Вікторія зізнавалася, що сидить на дієті з ягід та сашимі з 2009 року. За словами зірки, її улюблена їжа це тост з сіллю, а свій день вона починає з двох столових ложок яблучного оцту.

Раніше Бен Аффлек розповів про дієту та тренування Дженніфер Лопес. 

Нагадаємо, зірки популяризують модний тренд з видалення грудок Біша.

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