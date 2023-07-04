Дэвид и Виктория Бекхэм восхищались нежными фотографиями по случаю собственной годовщины

Дэвид и Виктория Бекхэм. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

4 июля Дэвид и Виктория Бекхэм празднуют 24 годовщину брака. Счастливые супруги по этому случаю поделились фотографиями и видео из домашнего архива.

Супруги нежно поздравили друг друга в Instagram.

Читайте также:

Лучшие партнеры

Дэвид Бекхэм запостил арахивное фото с супругой еще со времен их юности. На нем Викторию почти не узнать.

"В этот день 4.7.99 24 года и далее...Лучшей жене, маме и партнерше по алкоголю (большинство времени). С годовщиной, я тебя так сильно люблю", — написал Дэвид.

Дэвид и Виктория Бекхэм. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Дэвид и Виктория Бекхэм. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Виктория Бекхэм опубликовала видео с их свадьбы. На кадрах они с мужем режут торт.

"Держимся за руки и смеемся (с тобой не только над тобой) до сих пор. Я люблю тебя невероятно", — прокомментировала Виктория видео.

Виктория и Дэвид Бекхэм воспитывают четырех детей: сыновей Бруклина, Ромео, Круза и дочь Харпер Севен.

Ранее Никола Пельтц вместе с мужем, моделью Бруклином Бекхэмом снялась для Vogue.

Напомним, Виктория Бекхэм вместе с семьей побывала на последнем концерте Элтона Джона в Лондоне. Ее муж не мог сдержаться, чтобы не подпеть легендарному музыканту.