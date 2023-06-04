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Disney проводить "чистки" в колективі через провал спінофу "Історії іграшок"

4 червня 2023 10:55
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Disney проводить "чистки" в колективі через провал спінофу "Історії іграшок"
Один із парків The Walt Disney Company. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Напередодні The Walt Disney Company розпочала другу хвилю звільнень. Заради економії у майже в шість мільярдів доларів звільняють 7000 співробітників. Під "читку" потрапили й відомі члени команди Disney.

Про це повідомляє видання Reuters.

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Подробиці звільнення

Каталізатором масового скорочення штату компанії став провал у прокаті мультфільму "Базз Рятівник", який вийшов в прокат минулого року. Спіноф франшизи "Історія іграшок" не виправдав очікувань керівництва студії. При бюджеті у 200 млн доларів він зміг зібрати у світовому прокаті 225 млн і не окупився. 

Через це Pixar Animation Studios, яка входить до The Walt Disney Company, ліквідувала 75 посад, включаючи двох керівників, які відповідали за спіноф "Базз Рятівник".

Під скорочення потрапив режисер Ангус Маклейн. 26-річний аніматор був частиною старшої творчої групи таких популярних мультфільмів, як "Історія іграшок 4" і "Коко". Також із компанії пішла продюсерка Галін Сусман, яка відповідала за "Базз Рятівник". Вона була в компанії з 1995 року, коли вийшла в прокат перша частина  "Історії іграшок".

Нагадаємо, раніше ми писали, що Disney звільнив директорку Marvel з візуальних ефектів та анімації Вікторію Алонсо. Також ми розповідали, скільки Disney витратив на волосся нової Русалоньки.

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