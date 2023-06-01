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Шестизначна сума: скільки витратили творці нової Русалоньки на волосся героїні

1 червня 2023 21:45
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Шестизначна сума: скільки витратили творці нової Русалоньки на волосся героїні
Головна героїня фільму "Русалонька". Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Минулого тижня студія Disney презентувала в кінотеатрах сімейний пригодницький мюзикл "Русалонька" з Голлі Бейлі в головній ролі. Творці фільму розкрили цікаві подробиці створення образу її героїні. 

Про це пише видання Page Six.

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Волосся на сотні тисяч доларів 

Камілла Френд раніше працювала над фільмом "Чорна пантера: Ваканда назавжди". Також вона має номінацію на премію "Оскар". І саме Камілла відповідала за волосся Аріель, яку зіграла Бейлі.

Стиліст хотіла зберегти довгі локони Голлі природними та здоровими, відтворюючи знамените руде волосся морської принцеси.

"Я знала, що перука просто не підійде. Волосся Голлі до талії понад 50 сантиметрів. І одягнути її в перуку виглядало б божевільно", — зізналась Френд.

Акторка Голлі Бейлі. Фото: Reuters

За її словами, під час зйомок мюзиклу тільки на волосся вона з командою витратила щонайменше 150 тисяч доларів. Щоденно процес займав чимало часу.

Френд змінила колір, взявши три відтінки рудого волосся на замовлення та обернула його навколо локонів, змішавши з кератином. Потім вона додавала розпущене волосся, щоб воно імітувало плавання в підводних сценах.

Героїня Аріель у фільмі "Русалонька". Фото: Google

Нагадаємо, раніше ми писали, Голлі Бейлі взяла участь у новій фотосесії іспанської редакції глянцю Glamour. Також ми розповідали, як пройшла зіркова прем’єра мюзиклу "Русалонька", який є екранізацією однойменного мультфільму студії Disney, що вийшов на екрани 1989 року.

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