Disney проводит "чистки" в коллективе из-за провала спин-оффа "Истории игрушек"

Один из парков The Walt Disney Company. Фото: Google

Накануне The Walt Disney Company начала вторую волну увольнений. Ради экономии почти в шесть миллиардов долларов увольняют 7000 сотрудников. Под "читку" попали и известные члены команды Disney.

Об этом сообщает издание Reuters.

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Подробности увольнения

Катализатором массового сокращения штата компании стал провал в прокате мультфильма "Базз Спаситель", вышедшего в прокат в прошлом году. Спин-офф франшизы "История игрушек" не оправдал ожиданий руководства студии. При бюджете в 200 млн долларов он смог собрать в мировом прокате 225 млн и не окупился.

Поэтому Pixar Animation Studios, что входит в The Walt Disney Company, ликвидировала 75 должностей, включая двух руководителей, которые отвечали за спин-офф "Базз Спаситель".

Под сокращение попал режиссер Ангус Маклейн. 26-летний аниматор был частью старшей творческой группы таких популярных мультфильмов, как "История игрушек 4" и "Коко". Также из компании ушла продюсер Галин Сусман, которая отвечала за "Базз Спаситель". Она была в компании с 1995 года, когда вышла в прокат первая часть "Истории игрушек".

Напомним, ранее мы писали, что Disney уволил директора Marvel по визуальным эффектам и анимации Викторию Алонсо. Также мы рассказывали, сколько Disney потратил на волосы новой Русалочки.