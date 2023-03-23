Кінокомпанія Disney звільнила директорку Marvel з візуальних ефектів

Колишня директорка Marvel з візуальних ефектів та анімації Вікторія Алонсо

У кіновсесвіті Marvel останнім часом відбуваються чимало змін. Остання з них стала несподіванкою для багатьох. Disney звільнив директорку Marvel з візуальних ефектів та анімації Вікторію Алонсо.

Про це повідомляє видання Variety.

Деталі

Звільнення "ветерана" Marvel Вікторії Алонсо стало шоком для її колег в індустрії та самій студії. Алонсо приєдналася до Marvel Studios 2006-го, за кілька років до того, як студію придбала компанія Disney. Вона займала кілька керівних позицій, а перед звільненням Вікторія була директоркою з візуальних ефектів та анімації.

Рішення приймали кілька відділів Disney та керівників компанії, включаючи голову Алана Бергмана, який ще нещодавно відвідував прем'єру триквела "Людини-мурахи" разом із нею. Алонсо не знала про майбутнє звільнення.

Глава Marvel Studios Кевін Файгі, згідно з джерелами видання, опинився в безвихідній ситуації та вирішив не втручатися. Останнім часом на підрозділ Алонсо чинився сильний тиск через кількість контенту, що виробляється кіновсесвітом. Це помітили навіть глядачі, які стали скаржитися на якість постпродакшену. Фахівці з візуальних ефектів тим часом почали публічно розповідати про умови роботи з Marvel та критикувати студію.

Деякі фахівці назвали Алонсо однією з причин цих проблем, зазначивши, що вона додавала VFX-художників у свій чорний список просто тому, що вони її чимось розлютили.

Нагадаємо, раніше ми писали, скільки Disney заплатив за показ трейлера нової Русалоньки під час премії "Оскар". Також ми розповідали, що канадський актор Кіану Рівз зізнався, якого персонажа Marvel він завжди мріяв зіграти.