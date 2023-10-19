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Disney створила мультфільм із 543 своїми персонажами

19 жовтня 2023 17:25
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Disney створила мультфільм із 543 своїми персонажами
Короткометражний мультфільм Disney. Фото: скриншот
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Студія Disney Animation створила короткометражний мультфільм "Одного разу в студії". Вона зібрала 543 своїх персонажів з понад 85 повнометражних та короткометражних фільмів. Мультфільм презентували з нагоди столітнього ювілею.

Про це повідомляє Variety.

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Короткометражний мультфільм від Disney

Режисерами мультфільму стали Ден Абрагам і Трент Коррі. За задумом, події відбуваються наприкінці робочого дня у студії Волта Діснея в Бербанку. Герої вистрибують із фото на стінах та мандрують залами, де їх створили.

Короткометражний мультфільм Disney
Короткометражний мультфільм Disney. Фото: скриншот

Мультфільм створювали декілька місяців. Студія показала таких персонажів, як Білосніжка, Джин, Аріель, Белль, Пітер Пен, Венді та інших. 

Короткометражний мультфільм Disney
Короткометражний мультфільм Disney. Фото: скриншот

В озвученні взяли участь щонайменше 40 акторів. Всі вони працювали над оригінальними стрічками. 

Короткометражний мультфільм "Одного разу в студії" триває близько 9 хвилин.

Нагадаємо, у березні наступного року в світовий прокат вийде новий фільм про Білосніжку. Однією зі сценаристок виступила Грета Гервіг, режисерка "Барбі". Втім, нову версію про красуню та семеро гномів не оцінив син Девіда Генда, який зняв оригінальний анімаційний фільм 1937 року. 

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