Disney створила мультфільм із 543 своїми персонажами
Студія Disney Animation створила короткометражний мультфільм "Одного разу в студії". Вона зібрала 543 своїх персонажів з понад 85 повнометражних та короткометражних фільмів. Мультфільм презентували з нагоди столітнього ювілею.
Про це повідомляє Variety.
Короткометражний мультфільм від Disney
Режисерами мультфільму стали Ден Абрагам і Трент Коррі. За задумом, події відбуваються наприкінці робочого дня у студії Волта Діснея в Бербанку. Герої вистрибують із фото на стінах та мандрують залами, де їх створили.
Мультфільм створювали декілька місяців. Студія показала таких персонажів, як Білосніжка, Джин, Аріель, Белль, Пітер Пен, Венді та інших.
В озвученні взяли участь щонайменше 40 акторів. Всі вони працювали над оригінальними стрічками.
Короткометражний мультфільм "Одного разу в студії" триває близько 9 хвилин.
Нагадаємо, у березні наступного року в світовий прокат вийде новий фільм про Білосніжку. Однією зі сценаристок виступила Грета Гервіг, режисерка "Барбі". Втім, нову версію про красуню та семеро гномів не оцінив син Девіда Генда, який зняв оригінальний анімаційний фільм 1937 року.
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