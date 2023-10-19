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Disney создала мультфильм с 543 своими персонажами

19 октября 2023 17:25
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Disney создала мультфильм с 543 своими персонажами
Короткометражный мультфильм Disney. Фото: скриншот
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Студия Disney Animation создала короткометражный мультфильм "Однажды в студии". Она собрала 543 своих персонажей из более чем 85 полнометражных и короткометражных фильмов. Мультфильм презентовали по случаю столетнего юбилея.

Об этом сообщает Variety.

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Режиссерами мультфильма стали Дэн Абрагам и Трент Корри. По замыслу события происходят в конце рабочего дня в студии Уолта Диснея в Бербанке. Герои выпрыгивают из фото на стенах и путешествуют по залам, где их создали.

Мультфильм короткометражный Disney
Короткометражный мультфильм Disney. Фото: скриншот

Мультфильм создавали несколько месяцев. Студия показала таких персонажей, как Белоснежка, Джин, Ариэль, Белль, Питер Пен, Венди и других.

Мультфильм короткометражный Disney
Короткометражный мультфильм Disney. Фото: скриншот

В озвучивании приняли участие по меньшей мере 40 актеров. Все они работали над оригинальными лентами. 

Короткометражный мультфильм "Однажды в студии" длится около 9 минут.

Напомним, в марте следующего года в мировой прокат выйдет новый фильм о Белоснежке. Одной из сценаристок выступила Грета Гервиг, режиссер "Барби". Впрочем, новую версию о красавице и семерых гномах не оценил сын Дэвида Хенда, который снял оригинальный анимационный фильм 1937 года.

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