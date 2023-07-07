Джонні Депп готовий пробачити компанію Disney

Американський актор Джонні Депп. Фото: Google

Нещодавно відбулась прем’єра історичної драми "Фаворитка" режисерки Майвен Ле Беско, в якому одну з головних ролей зіграв американський актор Джонні Депп. Для нього це стало поверненням на великі екрани після гучних скандалів. Тепер в кінокомпаніях активно обговорюють можливе повернення Деппа до проєктів великих студій, таких як Disney, на яку Джонні ображений.

Про це повідомляє видання People.

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Голлівудський актор ображений на кіностудію Disney, оскільки її продюсери не підтримали його на тлі скандального розлучення із колишньою дружиною, голлівудською акторкою Ембер Герд.

За словами джерела видання, Депп може передумати та повернутися до Disney. Але це буде залежати від того, які проєкти та умови йому запропонують.

"Все можливо. Якщо це правильний проєкт, він це зробить", — заявив інсайдер.

Мова поки не йде про нову частину франшизи "Пірати Карибського моря", в якому Джонні грав Джека Горобця. Також раніше в західній пресі йшла мова, що Disney готує пропозицію для нової співпраці з 60-річним Деппом.

Джонні Депп у франшизі "Пірати Карибського моря". Фото: Google

Нагадаємо, раніше ми писали, що єдина донька Джонні Деппа, Лілі-Роуз, знялась для нової обкладинки австралійського Vogue. Також ми розповідали, що штучний інтелект показав Джонні Деппа та Леді Гагу в дитинстві.