Син режисера оригінальної "Білосніжки" розкритикував римейк та звинуватив Disney

Фрагмент мультфільму "Білосніжка та семеро гномів". Фото: Google

У березні наступного року в світовий прокат вийде новий фільм про Білосніжку. Однією зі сценаристок виступила Грета Гервіг, режисерка "Барбі". Втім, нову версію про красуню та семеро гномів не оцінив син Девіда Генда, який зняв оригінальний анімаційний фільм 1937 року.

Про це повідомляє видання The Telegraph.

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Син режисера мультфільмів "Білосніжка та семеро гномів" і "Бемб" розкритикував Disney за зйомки ремейків класичних картин. Він назвав нові версії образливими для оригінальних творів. Генд-молодший заявив, що його батько та Волт Дісней "перевертаються в труні, коли боси студії знищують їхнє творіння".

Виконавиця головної ролі нового фільму, 22-річна Рейчел Зеглер, заявила, що оригінальний мультфільм вже застарів, а принц поводиться як сталкер, який переслідує красуню. Зірка натякнула, що у майбутньому мюзиклі історія буде повністю перероблена, а Білосніжка стане фантастичною лідеркою.

Акторка Рейчел Зеглер. Фото: Google

На думку Генда-молодшого, багато людей ніколи не бачили оригіналу і не розуміють, про що говорять.

"В авторів нового фільму зовсім інша концепція, і я з нею зовсім не згоден. Я впевнений, що мій батько та Волт Дісней теж були б дуже не згодні з нею. Жахливо, що хтось так дивиться на колишні форми мистецтва у сучасному світі кіно", — заявив він.

Втім чимало користувачів соцмереж зауважили, що це не адаптація мультфільму Діснея, а чергова екранізація казки братів Грімм. Тому вони впевнені — син режисера оригінальної версії просто піариться. Хоча йому вже за 90.

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