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Діти 87-річного Алена Делона подали в суд на його доглядальницю з Японії

6 липня 2023 15:57
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Діти 87-річного Алена Делона подали в суд на його доглядальницю з Японії
Актор Ален Делон. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Троє дітей французького актора Ален Делона збираються засудити доглядальницю свого батька. Вони звинувачують її у зловживанні його фізичною та ментальною слабкостями, а також спробам перешкоджати їхньому спілкуванню з зірковим родичем. 

Про це повідомляє видання Elle France.

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Ентоні, Анушка та Ален-Фаб'єн подали до суду на Хіромі Роллан. Її найняли на роботу два роки тому через проблеми зі здоров'ям актора. 

Діти Ален Делона поскаржилися на моральний тиск з її боку та присвоєння кореспонденції актора. Адвокат дітей Делона у пресрелізі заявив, що Хіромі намагається ізолювати Альона Делона від родичів та друзів, використовуючи маніпуляції та погрози. Які мотиві в жінки наразі невідомо.

"Вона систематично контролює його телефонні дзвінки та особисті повідомлення, відповідаючи замість нього і вдаючи їм, вона перешкоджає його дітям, які хочуть відвідати його. Вона авторитарна і поводиться неприйнятно і навіть дозволяє собі жорстоко поводитися з собакою Алена Делона", — йдеться в заяві.

Напередодні кінозірка поскаржився на те, що його улюблений пес був замкнений у будці протягом трьох днів. Діти Делона представлятимуть інтереси батька, який попросив, аби авторитарна японка покинула його резиденцію.

Ален Делон з дружиною Наталі та сином Ентоні, 1965 рік. Фото: Facebook/bearleaders.official

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