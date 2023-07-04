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Фронтмен гурту "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" Танчинець опинився в лікарні: всі концерти перенесені

4 липня 2023 14:09
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Фронтмен гурту "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" Танчинець опинився в лікарні: всі концерти перенесені
Фронтмен гурту "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" Сергій Танчинець. Фото: Instagram/sergii_tanchynets
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Гурт "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" повідомив шанувальникам про перенесення деяких концертів. Причиною стала госпіталізація фронтмена колективу, музиканта Сергія Танчинця. 

Про це він повідомив у своїх соцмережах.

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41-річний Танчинець опублікував фотографію з лікарні. В нього проблеми з попереком. Заплановані концерти в Запоріжжі, Кривому Розі, Дніпрі та Олександрії менеджмент гурту переніс на серпень. 

"Мій хребет, вірніше його поперековий відділ сказав "досить" і пішов відпочивати. Нічого серйозного, але нормально рухатись і працювати стало вже зовсім важко. Тому, хочу перепросити у всіх, хто чекав на наступні концерти, але все ж, ми змушені їх перенести", — повідомив Сергій. 

Сергій Танчинець в лікарні. Скриншот: Instagram/sergii_tanchynets

Першими серед колег та друзів в українському шоу-бізнесі Сергія підтримали співачки Злата Огнєвіч, Оля Цибульська, Наталія Валевська та співак Kishe.

"Сергію, бажаю якнайшвидшого одужання! Я тебе добре розумію, сама від завтра їду на реабілітацію в центр Євмінова, бо хребет треба весь час тримати в тонусі. Інакше тяженько! Дай Боже здоров’я", — написала Валевська.

"Я, як ніхто, розумію що воно таке. Але маю до тебе декілька порад як працювати, як тримати себе і свою спину в робочому стані! Це не хвороба, це механічна поломка і її можна полагодити. А поки знімай запалення і тримайся", — написав в коментарях Kishe.

Нагадаємо, раніше ми писали, що американську співачку Мадонну виписали з лікарні, де вона була в реанімації. Також ми розповідали, що продюсер альбомів Майкла Джексона, 90-річний американський композитор, аранжувальник Квінсі Джонс потрапив у лікарню.

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