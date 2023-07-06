Дети 87-летнего Алена Делона подали в суд на его сиделку из Японии

Актер Ален Делон. Фото: Google

Трое детей французского актера Алена Делона собираются осудить сиделку своего отца. Они обвиняют ее в злоупотреблении его физической и ментальной слабостями, а также попыткам препятствовать их общению со звездным родственником.

Об этом сообщает издание Elle France.

Читайте также:

Суд против сиделки

Энтони, Анушка и Ален-Фабьен подали в суд на Хироме Роллан. Ее наняли на работу два года назад из-за проблем со здоровьем актера.

Дети Ален Делона пожаловались на моральное давление с ее стороны и на присвоение корреспонденции актера. Адвокат детей Делона в пресс-релизе заявил, что Хироми пытается изолировать Алена Делона от родственников и друзей, используя манипуляции и угрозы. Какие мотивы у женщины, пока неизвестно.

"Она систематически контролирует его телефонные звонки и личные сообщения, отвечая вместо него и притворяясь им, она препятствует его детям, которые хотят посетить его. Она авторитарна и ведет себя неприемлемо и даже позволяет себе жестоко обращаться с собакой Алена Делона", — говорится в заявлении.

Накануне кинозвезда пожаловался на то, что его любимая собака была заперта в будке в течение трех дней. Дети Делона будут представлять интересы отца, который попросил, чтобы авторитарная японка покинула его резиденцию.

Ален Делон с женой Натали и сыном Энтони, 1965 год. Фото: Facebook/bearleaders.official

Напомним, ранее мы писали, что фронтмен группы "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" Серний Танчинец оказался в больнице: все концерты перенесены. Также мы рассказывали, что американскую певицу Мадонну выписали из больницы, где она находилась в реанимации.