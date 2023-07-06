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Дети 87-летнего Алена Делона подали в суд на его сиделку из Японии

6 июля 2023 15:57
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Дети 87-летнего Алена Делона подали в суд на его сиделку из Японии
Актер Ален Делон. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Трое детей французского актера Алена Делона собираются осудить сиделку своего отца. Они обвиняют ее в злоупотреблении его физической и ментальной слабостями, а также попыткам препятствовать их общению со звездным родственником.

Об этом сообщает издание Elle France.

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Энтони, Анушка и Ален-Фабьен подали в суд на Хироме Роллан. Ее наняли на работу два года назад из-за проблем со здоровьем актера.

Дети Ален Делона пожаловались на моральное давление с ее стороны и на присвоение корреспонденции актера. Адвокат детей Делона в пресс-релизе заявил, что Хироми пытается изолировать Алена Делона от родственников и друзей, используя манипуляции и угрозы. Какие мотивы у женщины, пока неизвестно.

"Она систематически контролирует его телефонные звонки и личные сообщения, отвечая вместо него и притворяясь им, она препятствует его детям, которые хотят посетить его. Она авторитарна и ведет себя неприемлемо и даже позволяет себе жестоко обращаться с собакой Алена Делона", — говорится в заявлении.

Накануне кинозвезда пожаловался на то, что его любимая собака была заперта в будке в течение трех дней. Дети Делона будут представлять интересы отца, который попросил, чтобы авторитарная японка покинула его резиденцию.

Ален Делон с женой Натали и сыном Энтони, 1965 год. Фото: Facebook/bearleaders.official

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