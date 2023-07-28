Лорак відіграла третій концерт поспіль в Туреччині: що зрадниця дозволила росіянам

Співачка Ані Лорак. Фото: Google

Власниця українського громадянства Ані Лорак вже третій вечір поспіль збирає повні зали в турецьких готелях, де переважно відпочивають росіяни. Попри обурення місцевої української громади та заяви працівника Консульства України в Анталії, Олександра Вороніна, щодо скасування концертів Кароліни Куєк (справжнє ім’я співачки), та з великою командою колесить туристичними містам.

Відповідні відео з'явились в соцмережах.

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Виступає як ні в чому не бувало

В той час, як українські знаменитості дають благодійні концерти та збирають гроші на ЗСУ й інші потреби, Ані Лорак спілкується російською мовою на сцені, виконує свої хіти та каже теплі слова громадянам країни-агресора, які відпочивають в Туреччині.

Те, що не було жодних заворушень та протестів навіть біля локації каже про відсутність українців в мережі готелів Nirvana, де дала два останніх концерти Лорак. До виступу в Кемері Кароліна розважала росіян в місті Белек.

Втім, слід зазначити, що чимало українців також відпочиває в цьому регіоні. У соцмережах активності громади та дипломатів з приводу аншлагів співочої зрадниці, на жаль, більше не має.

"Яке щастя, що сьогодні в нас є можливість ось так зібратися з рідними, коханими, родинами, з самими дорогими людьми, і авжеж, просто відпочити. Тому дозволяється співати, танцювати, обійматися, цілуватися", — тим часом дала настанови росіянам Кароліна.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Ані Лорак допомагає окупантам збирати гроші на їхні плани. Також ми розповідали, що Лорак привезла пральну машину біженцям з Донбасу, які живуть під Москвою.