Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Лорак відіграла третій концерт поспіль в Туреччині: що зрадниця дозволила росіянам arrow

Лорак відіграла третій концерт поспіль в Туреччині: що зрадниця дозволила росіянам

28 липня 2023 08:26
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Лорак відіграла третій концерт поспіль в Туреччині: що зрадниця дозволила росіянам
Співачка Ані Лорак. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Власниця українського громадянства Ані Лорак вже третій вечір поспіль збирає повні зали в турецьких готелях, де переважно відпочивають росіяни. Попри обурення місцевої української громади та заяви працівника Консульства України в Анталії, Олександра Вороніна, щодо скасування концертів Кароліни Куєк (справжнє ім’я співачки), та з великою командою колесить туристичними містам. 

Відповідні відео з'явились в соцмережах.

Читайте також:

Виступає як ні в чому не бувало

В той час, як українські знаменитості дають благодійні концерти та збирають гроші на ЗСУ й інші потреби, Ані Лорак спілкується російською мовою на сцені, виконує свої хіти та каже теплі слова громадянам країни-агресора, які відпочивають в Туреччині.

Те, що не було жодних заворушень та протестів навіть біля локації каже про відсутність українців в мережі готелів Nirvana, де дала два останніх концерти Лорак. До виступу в Кемері Кароліна розважала росіян в місті Белек.

Втім, слід зазначити, що чимало українців також відпочиває в цьому регіоні. У соцмережах активності громади та дипломатів з приводу аншлагів співочої зрадниці, на жаль, більше не має.

"Яке щастя, що сьогодні в нас є можливість ось так зібратися з рідними, коханими, родинами, з самими дорогими людьми, і авжеж, просто відпочити. Тому дозволяється співати, танцювати, обійматися, цілуватися", — тим часом дала настанови росіянам Кароліна. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Ані Лорак допомагає окупантам збирати гроші на їхні плани. Також ми розповідали, що Лорак привезла пральну машину біженцям з Донбасу, які живуть під Москвою.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

None

"Це кров і піт": Ігнат про успішну роботу ППО і не тільки у великому інтервʼю

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз