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"Дети из детдомов будут показывать таланты": Ани Лорак станет судьей на российском шоу

16 августа 2023 20:54
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Валерия Пержун
редактор
"Дети из детдомов будут показывать таланты": Ани Лорак станет судьей на российском шоу
Ани Лорак. Иллюстративное фото: росСМИ
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Певица с Украины Ани Лорак собирается снова "засветиться" на российском телевидении. Так, подсанкционная звезда станет судьей на шоу талантов "Ты супер".

Об этом пишут российские СМИ.

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Певица с украинским гражданством Ани Лорак станет судьей шоу талантов "Ты супер" на российском телеканале "НТВ".

"Я прекрасно знаю, что такое стоять на сцене, будучи конкурсантом, и на что обращать внимание, когда ты находишься в ложе жюри. И я смогу поделиться этим опытом. Главная задача — оценивать не мгновение, а рассмотреть потенциал", — сказала Лорак.

Программа является своего рода аналогом музыкального шоу "Голос". Участие в ней примут дети из детдомов, школ-интернатов, а также дети из приемных семей.

Особый цинизм состоит в том, что среди конкурсантов могут оказаться похищенные оккупантами украинские дети.

К тому же, Ани Лорак не единственная украинка в составе жюри. К ней также присоединится композитор Игорь Крутой. Также судейские кресла займут актер Алексей Воробьев и певица Люся Чеботина.

Напомним, Ани Лорак отыграла третий концерт подряд в отелях Турции, где отдыхают россияне.

Также стало известно, что Ани Лорак помогает оккупантам собирать деньги и на их планы.

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