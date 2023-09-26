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"Дивовижна Ісландія": Квіткова показала неймовірні кадри з подорожі

26 вересня 2023 09:44
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
"Дивовижна Ісландія": Квіткова показала неймовірні кадри з подорожі
Блогерка Даша Квіткова в Ісландії. Фото: instagram.com/kvittkova
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

Блогерка й ексдружина ведучого Нікіти Добриніна Дарія Квіткова подорожує Ісландією. Дівчина давно мріяла поїхати у цю вітряну країну і вирушила туди у тур. 

Захоплюючі фото і відео з поїздки Квіткова публікує у своєму Instagram

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Поділилася досвідом

Поїздка блогерки Даші Квіткової до Ісландії вже добігає кінця, тому дівчина вже почала ділитися враженнями і порадами щодо відвідування цієї країни у своїх публікаціях. 

В останньому дописі дівчина показала поїздку на льодовики й опублікувала фото з неймовірними краєвидами і айсбергами. 

 

Також вона поділилвся відео з поїздки на водоспад і розповіла підписникам, що варто взяти з собою у подорож до Ісландії.

"Коли приїдете в Ісландію, будь ласка, будьте готові до сильних та холодних вітрів, які пробирають до кожної кісточки. Не жалкуйте брати декілька комплектів термо одягу, аптечку, теплі шкарпетки, шапки та непродуваємі дощовики. І не дивуйтесь, якщо ви будете ввечері гуляти як багатошарова цибуля, а поруч з вами місцеві будуть в шортах та футболках. Вони справжні вікінги і до цього звикли. Може тому тривалість життя ісландців  одна з найвищих у світі?" — поділилася Квіткова своїми враженнями. 

 

До Ісландії Даша вирушила з подругами, а свого однорічного сина Лева від ведучого Нікіти Добриніна залишила зі своєю мамою у Німеччині. Блогерка розповіла, що вони з подругами відмінно проводять час. 

"Всю поїздку в нас лунав гучний сміх так, що мій годинник вирішив мене оповістити, що гучність перевищила 100дб. Ми співали пісні, дуркували, пили глінтвейн, танцювали та розмовляли нон-стоп", — розповіла Даша в Instagram

 

Нещодавно ми розповідали, що Даша Квіткова приголомшила ідеальним тілом в гарячих джерелах Ісландії. А також, що потерпіла в ДТП з Квітковою розповіла подробиці аварії та про те, що врятувало їй життя.

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