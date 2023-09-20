Даша Квіткова приголомшила ідеальним тілом в гарячих джерелах Ісландії

Блогерка Даша Квіткова. Фото: instagram.com/kvittkova/

Блогерка Даша Квіткова вирушила у подорож. Зірка прибула до Ісландії, поїздку в яку планувала кілька місяців.

Знімками з країни Квіткова поділилася в Instagram.

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Блогерка опублікувала кілька світлин з гарячих джерело Рейк'явіка. На фото Квіткова позує у яскравому помаранчевому бікіні. Фото вийшли атмосферними, а прихильники не втрималися від компліментів бездоганній фігурі зірки.

Блогерка Даша Квіткова. Фото: instagram.com/kvittkova/

Підписники Квіткової не жаліли для неї компліментів. Фото: instagram.com/kvittkova/

До речі, Квіткова свого часу зазначила, що після того, як набрала мязи, її вага становить 52 кілограми при зрості 165 сантиметрів. Даша пригадала, як почувалася, коли не займалася спортом.

"Мені було важко, саме фізично, я навіть не могла нормально піднятися на декілька поверхів сходами. Моє тіло просто було слабким і невитривалим, порівняно з тим, що зараз", — говорить блогерка.

Підписники запитали, чи є у Квіткової целюліт, на що зірка відповіла:

"Він є, і його добре видно при поганому освітлені, і на 100 відсотків він не піде. Ми жінки, і це є нормою. Вдалося його мінімізувати харчуванням та тренуваннями. Целюліт для жінок — не захворювання, а фізіологічна норма, вторинна статева ознака, тому позбутися назавжди тоненького прошарку целюлітних клітин неможливо!", — переконує Даша Квіткова.

Раніше Даша Квіткова вразила спокусливою фотосесією із сірником в зубах.

Нагадаємо, Даша Квіткова засвітила підтягнуте тіло у спідньому.