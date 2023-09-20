Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Даша Квіткова приголомшила ідеальним тілом в гарячих джерелах Ісландії arrow

Даша Квіткова приголомшила ідеальним тілом в гарячих джерелах Ісландії

20 вересня 2023 11:53
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Даша Квіткова приголомшила ідеальним тілом в гарячих джерелах Ісландії
Блогерка Даша Квіткова. Фото: instagram.com/kvittkova/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Блогерка Даша Квіткова вирушила у подорож. Зірка прибула до Ісландії, поїздку в яку планувала кілька місяців.

Знімками з країни Квіткова поділилася в Instagram.

Читайте також:

Блогерка на відпочинку

Блогерка опублікувала кілька світлин з гарячих джерело Рейк'явіка. На фото Квіткова позує у яскравому помаранчевому бікіні. Фото вийшли атмосферними, а прихильники не втрималися від компліментів бездоганній фігурі зірки.

 

Блогерка Даша Квіткова. Фото: instagram.com/kvittkova/
Блогерка Даша Квіткова. Фото: instagram.com/kvittkova/

 

Підписники Квіткової не жаліли для неї компліментів. Фото: instagram.com/kvittkova/

До речі, Квіткова свого часу зазначила, що після того, як набрала мязи, її вага становить 52 кілограми при зрості 165 сантиметрів. Даша пригадала, як почувалася, коли не займалася спортом.

"Мені було важко, саме фізично, я навіть не могла нормально піднятися на декілька поверхів сходами. Моє тіло просто було слабким і невитривалим, порівняно з тим, що зараз", — говорить блогерка.

Підписники запитали, чи є у Квіткової целюліт, на що зірка відповіла:

"Він є, і його добре видно при поганому освітлені, і на 100 відсотків він не піде. Ми жінки, і це є нормою. Вдалося його мінімізувати харчуванням та тренуваннями. Целюліт для жінок — не захворювання, а фізіологічна норма, вторинна статева ознака, тому позбутися назавжди тоненького прошарку целюлітних клітин неможливо!", — переконує Даша Квіткова.

Раніше Даша Квіткова вразила спокусливою фотосесією із сірником в зубах.

Нагадаємо, Даша Квіткова засвітила підтягнуте тіло у спідньому.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

None

Вибори під час війни: чи стануть ветерани політичними інвестиціями депутатів

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз