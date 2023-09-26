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"Удивительная Исландия": Квиткова показала невероятные кадры из путешествия

26 сентября 2023 09:44
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко
"Удивительная Исландия": Квиткова показала невероятные кадры из путешествия
Блогерша Даша Квиткова в Исландии. Фото: instagram.com/kvittkova
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко

Блогерша и экс-жена ведущего Никиты Добрынина Дария Квиткова путешествует по Исландии. Девушка давно мечтала поехать в эту ветряную страну и отправилась туда в тур.

Удивительные фото и видео из поездки Квиткова публикует в своем Instagram.

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Поделилась опытом

Поездка блогерши Даши Квитковой в Исландию уже подходит к концу, поэтому девушка начала делиться впечатлениями и советами по посещению этой страны в своих публикациях.

В последнем посте девушка показала поездку на ледники и опубликовала фото с невероятными видами и айсбергами.

 

Также она поделилась видео из поездки на водопад и рассказала подписчикам, что стоит взять с собой в путешествие в Исландию.

"Когда приедете в Исландию пожалуйста будьте готовы к сильным и холодным ветрам, которые пробирают до каждой косточки. Не жалейте брать несколько комплектов термо одежды, аптечку, теплые носки, шапки и непродуваемые дождевики. И не удивляйтесь, если вы будете вечером гулять как многослойный "лук", а рядом с вами местные будут в шортах и футболках. Они настоящие викинги и к этому привыкли. Может, поэтому продолжительность жизни исландцев — одна из самых высоких в мире?" — поделилась Квиткова своими впечатлениями.

 

В Исландию Даша отправилась с подругами, а своего годовалого сына Льва от ведущего Никиты Добрынина оставила со своей мамой в Германии. Блогерша рассказала, что они с подругами отлично проводят время.

"Всю поездку мы смеялись так, что мои часы решили меня оповестить, что громкость превысила 100дб. Мы пели песни, дурачились, пили глинтвейн, танцевали и разговаривали нон-стоп",  рассказала Даша в Instagram.

Недавно мы рассказывали, что Даша Квиткова ошеломила идеальным телом в горячих источниках Исландии. А также, что потерпевшая в ДТП с Квитковой рассказала подробности аварии и о том, что спасло ей жизнь.

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