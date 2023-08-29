Потерпіла в ДТП з Квітковою розповіла подробиці аварії, та що врятувало їй життя

Блогерка Даша Квіткова. Фото: instagram.com/kvittkova/

Потерпіла у ДТП, учасницею якого була відома блогерка Даша Квіткова, поділилася подробицями аварії. Лілія Адаменко розповіла власну версію події.

Про це пише ТСН з посиланням на Instagram Адаменко.

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Адаменко, яка була в Tesla, стверджує, що блогерка нібито 27 серпня о 14:00 біля метро Академмістечко проїхала на червоне світло світлофора. Тим часом вони на Tesla саме почали рух на зелений, а Квіткова ж врізалася в їхню автівку. А, Porsche, яке стало ще одним учасником ДТП, говорить Лілія, імовірно врятувало їй життя.

"О 14:00 Lexus влетів у нас, виїхавши на червоний колір. Насправді, Porsche, який їхав з нами з правого боку, можливо, врятував нам життя, зсунувши удар із дверей водія до крила машини. Дітей в авто не було. Ми з Валом, у сусідній машині — пара (дівчина та хлопець) і ця блогерка. Є камери, є свідки. Тут вже відкрито кримінальну справу, бо, на жаль, все ж є постраждала та це зафіксовано", — заявила Лілія.

Стали відомі нові подробиці ДТП за участю блогерки Квіткової. Фото: соціальні мережі

Адаменко розповіла, що одразу на місце ДТП приїхала адвокатка Квіткової.

"Мені не сподобався тон знайомої адвокатки цієї блогерки, яка почала натякати, що це ми вже перевищили швидкість. Хоча це неможливо у цьому випадку, бо ми проїхали метрів 20 від старту. Одразу налетіли її захисники, що я не маю права знімати винуватицю ДТП. Два чоловіки, які усе за неї говорили та вирішували", — говорить Лілія.

Стали відомі нові подробиці ДТП за участю блогерки Квіткової. Фото: соціальні мережі

Стали відомі нові подробиці ДТП за участю блогерки Квіткової. Фото: соціальні мережі

Стали відомі нові подробиці ДТП за участю блогерки Квіткової. Фото: соціальні мережі

27 серпня Даша Квіткова потрапила в столиці в ДТП. Блогерка вийшла на зв'язок та розповіла, що сталося. За її словами, коли вона їхала до подруги до пологового будинку, на перехресті у неї врізалося дві автіки. Знаменитість говорила, що всі учасники почуваються добре, окрім пасажирки Porsche. Даша говорить, що вона почала вимагати у неї гроші. Однак наразі блогерка чекає на результат медичного обстеження. Якщо травми підтвердяться, то вона готова компенсувати лікування.

"Брехня пішла. Вже не вона, а в неї в'їхали. Але ні слова, що вона на червоний їхала", — прокоментувала Лілія.

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