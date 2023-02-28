Дизель Шоу повертається на телебачення — коли та що чекати

Актори "Дизель Шоу"

Під час повномасштабної війни замість телебачення "Дизель Шоу" перейшло на цифрові майданчики. Майже пів року прем’єри транслювалися на YouTube каналах та в соцмережах. Відео набирали десятки мільйонів переглядів і сотні тисяч схвальних відгуків прихильників, яких війна розкидала у всьому світі.

Тепер же "Дизель Шоу" повертається на телебачення, йдеться в Instagram проєкту.

Деталі

У перших прем’єрних телевізійних випусках глядачі побачать нові номери, що вже підкорили глядачів. Це актуальні історії сьогодення та абсолютно нові герої, які живуть поруч і переживають ті самі події, що й кожен українець. Компанію їм складуть уже давно знайомі герої, яких життя змусить потрапити в нові пригоди та знайти найнепередбачуваніший вихід із них.

Родзинкою випусків стануть бойові хіти, які команда створює спеціально до кожного концерту. Крім акторів "Дизель Шоу" на телеекранах з’являться українські знаменитості.

"Ми взяли цей курс на сучасність та актуальність і продовжуємо сміливо ним йти. Наш гумор тепер називають бойовим, і це правда. З кожним концертом, виступом, номером ми хочемо ще більше зарядити глядачів бойовим духом та вірою в нашу перемогу. Відтепер "Дизель Шоу" говорить українською, і ми раді цьому. Як прямий тому доказ — наші Євген Сморигін і Дмитро Танкович. Звісно, є деякі персонажі, які за своїм походженням розмовляють іноземною, але це тільки в контексті історії номера. Згодом і їм щелепу розвернемо", — розповів художній керівник "Дизель Студіо" Єгор Крутоголов.

Прем’єра телевізійних випусків "Дизель Шоу" стартує 3 березня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що акторка "Дизель Шоу" Вікторія Булітко показала останнє фото в телефоні за день до повномасштабної війни. Також ми розповідали, що зірка "Дизель Шоу" Євген Сморигін написав комплімент колишній колезі, яка пішла працювати на росіян.