Дизель Шоу возвращается на телевидение — когда и что ждать

Актеры "Дизель Шоу"

В ходе полномасштабной войны вместо телевидения "Дизель Шоу" перешло на цифровые площадки. Около полугода премьеры транслировались на YouTube каналах и в соцсетях. Видео набирали десятки миллионов просмотров и сотни тысяч одобрительных отзывов поклонников, которых война разбросала по всему миру.

Теперь же "Дизель Шоу" возвращается на телевидение, говорится в Instagram проекте.

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В первых премьерных телевизионных выпусках зрители увидят новые уже покорившие зрителей номера. Это актуальные истории и совершенно новые герои, которые живут рядом и переживают те же события, что и каждый украинец. Компанию им составят давно знакомые герои, которых жизнь заставит попасть в новые приключения и найти самый непредсказуемый выход из них.

Изюминкой выпусков станут боевые хиты, которые команда создает специально для каждого концерта. Кроме актеров "Дизель Шоу", на телеэкранах появятся украинские знаменитости.

"Мы взяли этот курс на современность и актуальность и продолжаем смело им идти. Наш юмор теперь называют боевым, и это правда. С каждым концертом, выступлением, номером мы хотим еще больше зарядить зрителей боевым духом и верой в нашу победу. Теперь "Дизель Шоу" говорит на украинском, и мы рады этому. Как прямое тому доказательство — наши Евгений Сморыгин и Дмитрий Танкович. Конечно, есть некоторые персонажи, которые по своему происхождению разговаривают на иностранном, но это только в контексте истории номера. Впоследствии и им челюсть развернем", — рассказал художественный руководитель "Дизель Студио" Егор Крутоголов.

Премьера телевизионных выпусков "Дизель Шоу" стартует 3 марта.

Напомним, ранее мы писали, что актриса "Дизель Шоу" Виктория Булитко показала последнее фото в телефоне за день до полномасштабной войны. Также мы рассказывали, что звезда "Дизель Шоу" Евгений Сморыгин написал комплимент бывшей коллеге, ушедшей работать на россиян.