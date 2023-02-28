Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Шоу-бизнес arrow "Дизель Шоу" возвращается на телевидение: когда и что ждать в новых выпусках arrow

"Дизель Шоу" возвращается на телевидение: когда и что ждать в новых выпусках

28 февраля 2023 15:09
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Дизель Шоу возвращается на телевидение — когда и что ждать
Актеры "Дизель Шоу"
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В ходе полномасштабной войны вместо телевидения "Дизель Шоу" перешло на цифровые площадки. Около полугода премьеры транслировались на YouTube каналах и в соцсетях. Видео набирали десятки миллионов просмотров и сотни тысяч одобрительных отзывов поклонников, которых война разбросала по всему миру.

Теперь же "Дизель Шоу" возвращается на телевидение, говорится в Instagram проекте.

Читайте также:

Подробности

В первых премьерных телевизионных выпусках зрители увидят новые уже покорившие зрителей номера. Это актуальные истории и совершенно новые герои, которые живут рядом и переживают те же события, что и каждый украинец. Компанию им составят давно знакомые герои, которых жизнь заставит попасть в новые приключения и найти самый непредсказуемый выход из них.

Изюминкой выпусков станут боевые хиты, которые команда создает специально для каждого концерта. Кроме актеров "Дизель Шоу", на телеэкранах появятся украинские знаменитости.

"Мы взяли этот курс на современность и актуальность и продолжаем смело им идти. Наш юмор теперь называют боевым, и это правда. С каждым концертом, выступлением, номером мы хотим еще больше зарядить зрителей боевым духом и верой в нашу победу. Теперь "Дизель Шоу" говорит на украинском, и мы рады этому. Как прямое тому доказательство — наши Евгений Сморыгин и Дмитрий Танкович. Конечно, есть некоторые персонажи, которые по своему происхождению разговаривают на иностранном, но это только в контексте истории номера. Впоследствии и им челюсть развернем", — рассказал художественный руководитель "Дизель Студио" Егор Крутоголов.

Премьера телевизионных выпусков "Дизель Шоу" стартует 3 марта.

Напомним, ранее мы писали, что актриса "Дизель Шоу" Виктория Булитко показала последнее фото в телефоне за день до полномасштабной войны. Также мы рассказывали, что звезда "Дизель Шоу" Евгений Сморыгин написал комплимент бывшей коллеге, ушедшей работать на россиян.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

14:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Новина з фото

16:05 Призовая неделя: спортсмены из Одесчины покоряют пьедестал

15:51 В Киеве горит здание в Голосеевском районе: на месте слышны взрывы

15:48 Зеленский провел очередное заседание Ставки: на что обратили особое внимание

15:40 Хорошо бомбануло: новые фото и видео последствий атаки БпЛА в российском Туапсе

15:33 В латвийской разведке рассказали, планирует ли кремль снова наступать на Киев

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:33 В Черном море пять ракетоносителей: какую угрозу они несут

15:30 Минцифра запускает бесплатный курс по криптограмотности и блокчейну: как воспользоваться

Новина з відео

15:15 Из-за землетрясений в девяти странах мира резко упал уровень воды: кое-где побережье обмелело на 30-40 метров

Новина з відео

15:15 В россии вступились за генерала-стриптизера Матовникова, танцевавшего эротические танцы в душе (ВИДЕО)

15:00 В Одесской области зафиксировали случай заражения новым штаммом коронавируса

Новина з відео

15:15 Из-за землетрясений в девяти странах мира резко упал уровень воды: кое-где побережье обмелело на 30-40 метров

Новина з відео

15:15 В россии вступились за генерала-стриптизера Матовникова, танцевавшего эротические танцы в душе (ВИДЕО)

Новина з відео

13:46 UNITED24 создали сайт, позволяющий "пройтись" по улицам разрушенных украинских городов

Эксклюзив

13:25 Тимур Мирошниченко в третий раз станет отцом: кого планирует усыновить семья

Новина з відео

13:24 Россияне пытались прорвать украинскую оборону под Сватовым, — Гайдай

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

12:22 Тимур Мирошниченко рассказал, сколько хочет иметь детей

Новина з відео

11:10 ВСУ и ГУР помешали россиянам нанести очередной ракетный удар, — Ким

Новина з відео

10:41 Свет должен быть: какая ситуация в электросистеме Одесчины

Новина з відео

10:05 Под Марьинкой один украинский десантник уничтожил пять танков и три БМП

Новина з відео

20:30 УПЛ возвращается: как дебютировал Ротань с "Александрией" против "Металлиста 1925"

Эксклюзив

06:00 Что дальше? Шаги по восстановлению Украины после войны

20:52 Удар в Мачулищах: блоха покусала гиганта

20:05 Год российской пропаганды: как путинские нарративы блокируются в Европе и распространяются в других странах

18:50 Наталья Приходько: Фонд Вадима Столара с начала войны оказал помощь уже на 271 млн гривен

Эксклюзив

18:25 "Я простилась с жизнью": год назад в высотку на Лобановского попала российская ракета

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

17:29 "Последнее" китайское предупреждение: что стоит за мирными предложениями Поднебесной

08:00 Как коррупция подпитывает войну

Эксклюзив

06:00 Как экономика россии переживает санкции, и что будет дальше

Эксклюзив

18:00 "Будут участвовать во всех военных конфликтах": астролог спрогнозировала смену власти в россии и США

12:00 Глубокой обеспокоенности мало: Запад должен расширить рамки военной помощи

Актуальное по теме

None 28 Февраль 15:29

Призовая неделя: спортсмены из Одесчины покоряют пьедестал

None 28 Февраль 15:50

В Киеве горит здание в Голосеевском районе: на месте слышны взрывы

None 28 Февраль 15:47

Зеленский провел очередное заседание Ставки: на что обратили особое внимание

None 28 Февраль 16:05

Хорошо бомбануло: новые фото и видео последствий атаки БпЛА в российском Туапсе

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB