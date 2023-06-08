Дмитра Комарова помітили в човні у Херсоні: хто склав йому компанію

Телеведучий, журналіст Дмитро Комаров. Фото: Instagram/komarovmir

Катастрофічні повені на півдні України, які спричинив підрив окупантами Каховської ГЕС, об’єднав українців ще сильніше. В Херсонську область вирушили сотні волонтерів. Серед них і телеведучий Дмитро Комаров. Який не тільки допомагає населенню, але й знімає нові випуски своїх авторських проєктів.

Про зірковий візит у Херсон у своєму Telegram каналі повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

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Держслужбовець зустрів Дмитра Комарова з членами знімальної групи під час виїзду у мікрорайон Острів (Корабел) з метою проведення евакуації. Держслужбовець зробив декілька фотографій з зірковим журналістом, який продовжує фільмувати злочини РФ та їхні наслідки в Україні.

"Зустріли Дмитра Комарова! Всі небайдужі люди продовжують підтримувати херсонців у такий непростий час! Разом — ми сила! Дуже дякую волонтерам", — написав Роман Мрочко.

Дмитро Комаров та Роман Мрочко. Фото: Telegram/roman_mrochko

Дмитро Комаров допомагає херсонцям. Фото: Telegram/roman_mrochko

Мікрорайон Острів (Корабел) в Херсоні. Скриншот: Google Maps

Нагадаємо, раніше ми писали, що саме співачка Тіна Кароль відправила у Херсон після підриву Каховської ГЕС. Також ми розповідали, що шоувумен Маша Єфросиніна обурена реакцією світу на підрив Каховської ГЕС.