Дмитра Комарова помітили в човні у Херсоні: хто склав йому компанію
Катастрофічні повені на півдні України, які спричинив підрив окупантами Каховської ГЕС, об’єднав українців ще сильніше. В Херсонську область вирушили сотні волонтерів. Серед них і телеведучий Дмитро Комаров. Який не тільки допомагає населенню, але й знімає нові випуски своїх авторських проєктів.
Про зірковий візит у Херсон у своєму Telegram каналі повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.
Подробиці
Держслужбовець зустрів Дмитра Комарова з членами знімальної групи під час виїзду у мікрорайон Острів (Корабел) з метою проведення евакуації. Держслужбовець зробив декілька фотографій з зірковим журналістом, який продовжує фільмувати злочини РФ та їхні наслідки в Україні.
"Зустріли Дмитра Комарова! Всі небайдужі люди продовжують підтримувати херсонців у такий непростий час! Разом — ми сила! Дуже дякую волонтерам", — написав Роман Мрочко.
Нагадаємо, раніше ми писали, що саме співачка Тіна Кароль відправила у Херсон після підриву Каховської ГЕС. Також ми розповідали, що шоувумен Маша Єфросиніна обурена реакцією світу на підрив Каховської ГЕС.