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Дмитра Комарова помітили в човні у Херсоні: хто склав йому компанію

8 червня 2023 18:07
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Дмитра Комарова помітили в човні у Херсоні: хто склав йому компанію
Телеведучий, журналіст Дмитро Комаров. Фото: Instagram/komarovmir
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Катастрофічні повені на півдні України, які спричинив підрив окупантами Каховської ГЕС, об’єднав українців ще сильніше. В Херсонську область вирушили сотні волонтерів. Серед них і телеведучий Дмитро Комаров. Який не тільки допомагає населенню, але й знімає нові випуски своїх авторських проєктів. 

Про зірковий візит у Херсон у своєму Telegram каналі повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко. 

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Подробиці 

Держслужбовець зустрів Дмитра Комарова з членами знімальної групи під час виїзду у мікрорайон Острів (Корабел) з метою проведення евакуації. Держслужбовець зробив декілька фотографій з зірковим журналістом, який продовжує фільмувати злочини РФ та їхні наслідки в Україні.

"Зустріли Дмитра Комарова! Всі небайдужі люди продовжують підтримувати херсонців у такий непростий час! Разом — ми сила! Дуже дякую волонтерам", — написав Роман Мрочко. 

Дмитро Комаров та Роман Мрочко. Фото: Telegram/roman_mrochko
Дмитро Комаров допомагає херсонцям. Фото: Telegram/roman_mrochko
Мікрорайон Острів (Корабел) в Херсоні. Скриншот: Google Maps

Нагадаємо, раніше ми писали, що саме співачка Тіна Кароль відправила у Херсон після підриву Каховської ГЕС. Також ми розповідали, що шоувумен Маша Єфросиніна обурена реакцією світу на підрив Каховської ГЕС.

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