"Тіньовий бан України": Єфросиніна обурена реакцією світу на підрив ГЕС в Україні

Шоувумен Маша Єфросиніна. Фото: Google

Вже третій день соціальні мережі українських знаменитостей присвячені екологічній та гуманітарній катастрофі на півдні України, яку спричинив підрив окупантами Каховської ГЕС. Шоувумен та громадська діячка висловилась щодо міжнародних організацій, інституцій та впливових людей, деякі з яких заважають їй доносити світові правду.

Відповідна публікація з’явилась в Instagram Єфросиніної.

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Мовчання світу

За словами Маші, на очах всієї планети пів тисячі квадратних кілометрів нашої прекрасної землі йде під воду, уносячи все живе. Українці кинулися на допомогу з усіх кутків країни: рятують людей, тварин, звозять необхідне.

Водночас світова спільнота не квапиться не те що направляти рятувальників до України — вона мовчить. 2018 року Єфросиніна стала Почесним послом фонду ООН у галузі народонаселення в Україні. Але зараз Маша розчарована організацією, з якою співпрацювала.

"ООН, мабуть, досі святкує день російської мови, бо дій ніяких. Ганебна поведінка цієї організації перекреслює все, що зробив для України їх український фонд-представник під час війни", — зазначила Єфросиніна.

У своєму дописі Маша також згадала іншу міжнародну організацію — Червоний Хрест. А також про екоактивістку Грету Тунберг та бізнесмена Ілона Маска.

"Червоний Хрест роздає гроші жителям Щебекіно (російське місто в Білгородські області. — Ред.), бо вони, мабуть, важливіші за людей та тварин, які захлинаються під водою в Каховці Грета Тунберг, мабуть, десь летить на своєму приватному джеті на чергову показову поодиноку акцію проти забруднення планети пластиком. Бо досі від малечі ані слова про жахливу екологічну катастрофу в Україні. Ілон Маск пише про "не все так однозначно", — обурилась Маша.

За словами Єфросиніної, всі вони мають світовий вплив. Твіти Ілона Маска, наприклад, читають понад 140 млн підписників. Водночас майже всі дописи та сторіз українців з правдою про наслідки підриву Каховської ГЕС нещадно видаляються організацією Meta. Саме їй належать зокрема Facebook та Instagram.

"Моє вчорашнє звернення до ворожого народу встигло репостнути 300 тисяч за три години. Але і його вже знесено. Нам всім, хто писав і пише правду, за кожне таке видалення світить тіньовий бан — це коли ти можеш собі публікувати щось, але то ніхто не побачить. Ми це переживемо — вже навіть не сотий раз. Але от чи переживе такий масштабний "тіньовий бан" Україна", — підсумувала Єфросиніна.

Скриншот: Instagram/mashaefrosinina

Нагадаємо, раніше ми писали, як українські знаменитості відреагували на підрив Каховської ГЕС. Також ми розповідали, що співачка Світлана Лобода заявила, що готова допомогти постраждалим від підриву Каховської ГЕС.