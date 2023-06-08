Дмитрия Комарова заметили в лодке в Херсоне: кто составил ему компанию

Телеведущий журналист Дмитрий Комаров. Фото: Instagram/komarovmir

Катастрофические наводнения на юге Украины, которые вызвал подрыв оккупантами Каховской ГЭС, объединил украинцев еще сильнее. В Херсонскую область отправились сотни волонтеров. В их числе и телеведущий Дмитрий Комаров. Который не только помогает населению, но и снимает новые выпуски своих авторских проектов.

О звездном визите в Херсон в своем Telegram канале сообщил начальник Херсонской МВА Роман Мрочко.

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Госслужащий встретил Дмитрия Комарова с членами съемочной группы во время выезда в микрорайон Остров (Корабел) с целью эвакуации. Госслужащий сделал несколько фотографий со звездным журналистом, который продолжает снимать преступления РФ и их последствия в Украине.

"Встретили Дмитрия Комарова! Все неравнодушные люди продолжают поддерживать херсонцев в такое непростое время! Вместе — мы сила! Большое спасибо волонтерам", — написал Роман Мрочко.

Дмитрий Комаров и Роман Мрочко. Фото: Telegram/roman_mrochko

Дмитрий Комаров помогает херсонцам. Фото: Telegram/roman_mrochko

Микрорайон Остров (Корабел) в Херсоне. Скриншот: Google Maps

Напомним, ранее мы писали, что именно певица Тина Кароль отправила в Херсон после подрыва Каховской ГЭС. Также мы рассказывали, что шоувумен Маша Ефросинина возмущена реакцией мира на подрыв Каховской ГЭС.