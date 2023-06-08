Тіна Кароль показала, що відправила у Херсон після підриву Каховської ГЕС

Співачка Тіна Кароль. Фото: Google

Екологічна та гуманітарна катастрофи на півдні України, які спричинив підрив окупантами Каховської ГЕС, об’єднав українців ще сильніше. В Херсонську область щогодини відправляють тони гуманітарної допомоги. Свій вклад зробила й співачка Тіна Кароль.

Про це вона повідомила у відео, яке опублікувала у своєму Instagram.

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На відео 38-річна співачка стоїть у чорній футболці та сірих штанах біля гуманітарної допомоги, яку зібрали працівниці її іменного фонду. В Херсонську область команда Кароль відправили човни, жилети, штани-броди та інші необхідні речі.

"Коли дізналися про новину про Херсон, серце крається. Всім чим можемо, допомагаємо. Херсон, тримайся", — сказала Тіна.

У відео Кароль зазначила, що її благодійному фонду вже дев’ять років. До повномасштабної війни він піклувався онкохворими дітьми. Зараз команда допомагає ЗСУ та соціально-вразливим групам населення.

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Світлана Лобода готова допомогти постраждалим від підриву Каховської ГЕС. Також ми розповідали, що шоувумен Маша Єфросиніна обурена реакцією світу на підрив Каховської ГЕС.