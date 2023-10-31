Що Дікусар думає про Яму, який досі перебуває за кордоном

Український хореограф Дмитро Дікусар у складі ЗСУ. Фото: Instagram Дмитра Дікусара

Відомий український танцівник і хореограф Дмитро Дікусар, який зараз перебуває у складі ЗСУ, висловився про свого колишнього колегу Влада Яму. Зокрема, чоловік зізнався, чи згадує він хореографа, який під час війни поїхав за кордон.

Про це Дмитро Дікусар розповів на каналі "Факти ICTV" в YouTube.

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Думка про Влада Яму

В українського танцівника поцікавилися, чи вийшов би він на один паркет з Владом Ямою. Втім, Дмитро Дікусар дав досить різку відповідь стосовно цього, заявивши, що він взагалі не думає та не згадує Влада Яму, оскільки в нього є, про кого думати.

"У мене немає жодних думок з цього приводу. Я взагалі не згадую про Влада. У мене є люди, про яких я маю піклуватися і думати. Я вважаю, що треба витрачати свою увагу, час, фокус і енергію на людей, які цього гідні. Зараз навколо мене є люди, про яких мені приємно думати і про яких я думаю", — стверджує Дмитро Дікусар.

Український танцівник Дмитро Дікусар в ефірі телемарафону. Фото: скриншот з YouTube

Також хореограф зізнався, що він би і не згадав про свого колишнього колегу, якби в нього не запитали.

"Ви б не згадали — я б не згадав. Скажу так…" — також додав відомий український танцівник.

Що відомо про Дмитра Дікусара

Дмитро Дікусар є відомим українським хореографом, який неодноразово брав участь у танцювальному проєкті "Танці з зірками". Втім, з початком повномасштабної війни чоловік вирішив приєднатися до лав Збройних сил України і зараз захищає країну від російської агресії.

Зараз він дуже рідко виходить на зв’язок та не є активним користувачем соціальних мереж. Відомо, що нині Дмитро Дікусар перебуває у невеликій відпустці.

Де зараз Влад Яма

На початку повномасштабного вторгнення український хореограф разом зі своєю дружиною Ліліаною і сином Леоном поїхав до США. Зараз він досі перебуває за кордоном та під час війни жодного разу не приїздив до України, за що його багато разів критикували.

Влад Яма зі своєю дружиною Ліліаною і сином Леоном. Фото: Instagram Влада Ями

Втім, на День Незалежності Влад Яма таки згадав про рідну країну і написав звернення до неї. До того ж зробив це відомий танцівник українською мовою.

"Зі святом, Батьківщино! Дякую за все! Перемоги, злагоди, добра, розуміння, справедливості і миру! Щоб люди любили, а можновладці ставилися, як до власних дітей!.." — написав Влад Яма.

Публікація зі сторінки Влада Ями. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що український танцівник Дмитро Дікусар розповів, коли він повернеться з передової.

Раніше ми розповідали про те, що хореограф Дмитро Дікусар зізнався, чи повернеться він на паркет після війни.

Також ми повідомляли про те, що музикант Коля Сєрга висловився про танцівника Влада Яму.