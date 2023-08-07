Коля Сєрга висловився про Влада Яму – відверте зізнання

Український музикант Коля Сєрга під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Український музикант, ведучий та автор пісень Коля Сєрга продовжує обговорювати різних зірок під час війни. Цього разу музикант висловився про українського танцівника та хореографа Влада Яму, який зараз живе разом зі своєю сім’єю у США.

Інтерв’ю за участі Колі Сєрги розмістили на каналі "їPash" в YouTube.

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Напевно немає зараз жодної людини, яка б не знала, що український хореограф не в Україні, а разом із сім’єю живе у США. Відомо, що він поки не збирається повертатися до України та активно демонструє своє життя за кордоном.

Український хореограф Влад Яма у шоу "Твій день". Фото: скриншот з YouTube

Про нього висловлюється дуже багато різних українських зірок, які зізнаються, чи підтримують вони його. До цього обговорення приєднався й український музикант Коля Сєрга, який увійшов до лав ЗСУ та зараз служить в армії.

Думка Колі Сєрги про Влада Яму

Відомий музикант стверджує, що позиція українського хореографа Влада Ями гідна осуду. За словами Колі Сєрги, Влад Яма є публічною персоною, тому він має великий вплив на своїх шанувальників у інформаційному просторі.

"Влад Яма — я ніколи не слідкував за ним. Тому я не можу сказати, що він вразив мене чи не вразив. Те, що він д*рак... Муд*к навіть, бо він впливає на аудиторію. Д*рак — це просто, коли немає впливу на аудиторію", — зазначив Коля Сєрга, висловлюючись про Влада Яму.

Нагадаємо, ми писали про те, що український музикант Коля Сєрга висловив свою думку про співака Віталія Козловського в армії.

Раніше ми розповідали про те, що відомий музикант Коля Сєрга випустив спільний кліп разом з бойовим медиком.

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