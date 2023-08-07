Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Коля Сєрга чесно зізнався, що він думає про Влада Яму за кордоном arrow

Коля Сєрга чесно зізнався, що він думає про Влада Яму за кордоном

7 серпня 2023 14:15
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Коля Сєрга висловився про Влада Яму – відверте зізнання
Український музикант Коля Сєрга під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Український музикант, ведучий та автор пісень Коля Сєрга продовжує обговорювати різних зірок під час війни. Цього разу музикант висловився про українського танцівника та хореографа Влада Яму, який зараз живе разом зі своєю сім’єю у США.

Інтерв’ю за участі Колі Сєрги розмістили на каналі "їPash" в YouTube.

Читайте також:

Влад Яма під час війни в Україні

Напевно немає зараз жодної людини, яка б не знала, що український хореограф не в Україні, а разом із сім’єю живе у США. Відомо, що він поки не збирається повертатися до України та активно демонструє своє життя за кордоном.

Влад Яма
Український хореограф Влад Яма у шоу "Твій день". Фото: скриншот з YouTube

Про нього висловлюється дуже багато різних українських зірок, які зізнаються, чи підтримують вони його. До цього обговорення приєднався й український музикант Коля Сєрга, який увійшов до лав ЗСУ та зараз служить в армії.

Думка Колі Сєрги про Влада Яму

Відомий музикант стверджує, що позиція українського хореографа Влада Ями гідна осуду. За словами Колі Сєрги, Влад Яма є публічною персоною, тому він має великий вплив на своїх шанувальників у інформаційному просторі.

"Влад Яма — я ніколи не слідкував за ним. Тому я не можу сказати, що він вразив мене чи не вразив. Те, що він д*рак... Муд*к навіть, бо він впливає на аудиторію. Д*рак — це просто, коли немає впливу на аудиторію", — зазначив Коля Сєрга, висловлюючись про Влада Яму.

Нагадаємо, ми писали про те, що український музикант Коля Сєрга висловив свою думку про співака Віталія Козловського в армії. 

Раніше ми розповідали про те, що відомий музикант Коля Сєрга випустив спільний кліп разом з бойовим медиком. 

Також ми повідомляли про те, що музикант і ведучий Коля Сєрга засудив Олексія Арестовича за його слова про українських захисників.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

None

Наша справа: найбільші проблеми столичних мостів, і хто за них відповідальний

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз