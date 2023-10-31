Что Дикусар думает про Яму, который до сих пор находится за границей

Дмитрий Дикусар рассказал, что он думает про своего бывшего коллегу Влада Яму
Известный украинский танцор и хореограф Дмитрий Дикусар, который сейчас находится в составе ВСУ, высказался про своего бывшего коллегу Влада Яму. В частности, мужчина признался, вспоминает ли он хореографа, который во время войны уехал за границу.
Об этом Дмитрий Дикусар рассказал на канале "Факты ICTV" в YouTube.
Мнение про Влада Яму
У украинского танцора поинтересовались, вышел бы он на один паркет с Владом Ямой. Впрочем, Дмитрий Дикусар дал достаточно резкий ответ на этот счет, заявив, что он вообще не думает и не вспоминает Влада Яму, поскольку у него есть, о ком думать.
"У меня нет никаких мнений по этому поводу. Я вообще не вспоминаю о Владе. У меня есть люди, о которых я должен заботиться и думать. Я считаю, что надо тратить свое внимание, время, фокус и энергию на людей, которые этого достойны. Сейчас вокруг меня есть люди, о которых мне приятно думать и о которых я думаю", — утверждает Дмитрий Дикусар.
Также хореограф признался, что он бы и не вспомнил своего бывшего коллегу, если бы у него не спросили.
"Вы бы не вспомнили — я бы не вспомнил. Скажу так…" — также добавил известный украинский танцор.
Что известно о Дмитрии Дикусаре
Дмитрий Дикусар является известным украинским хореографом, который неоднократно участвовал в танцевальном проекте "Танцы со звездами". Впрочем, с началом полномасштабной войны мужчина решил присоединиться к рядам Вооруженных сил Украины и сейчас защищает страну от российской агрессии.
Сейчас он очень редко выходит на связь и не является активным пользователем социальных сетей. Известно, что на данный момент Дмитрий Дикусар находится в небольшом отпуске.
Где сейчас Влад Яма
В начале полномасштабного вторжения украинский хореограф вместе со своей женой Лилианой и сыном Леоном уехал в США. Сейчас он до сих пор находится за границей и во время войны ни разу не приезжал в Украину, за что его много раз критиковали.
Впрочем, на День Независимости Влад Яма вспомнил о родной стране и написал обращение к ней. К тому же сделал это известный танцор на украинском языке.
"С праздником, Родина! Спасибо за все! Победы, согласия, добра, понимания, справедливости и мира! Чтобы люди любили, а власть имущие относились, как к собственным детям!.." — написал Влад Яма.
Напомним, мы писали о том, что украинский танцор Дмитрий Дикусар рассказал, когда он вернется с передовой.
Ранее мы рассказывали о том, что хореограф Дмитрий Дикусар признался, вернется ли он на паркет после войны.
Также мы сообщали о том, что музыкант Коля Серга высказался про танцовщика Влада Яму.
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