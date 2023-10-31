Что Дикусар думает про Яму, который до сих пор находится за границей

Украинский хореограф Дмитрий Дикусар в составе ВСУ. Фото: Instagram Дмитрия Дикусара

Известный украинский танцор и хореограф Дмитрий Дикусар, который сейчас находится в составе ВСУ, высказался про своего бывшего коллегу Влада Яму. В частности, мужчина признался, вспоминает ли он хореографа, который во время войны уехал за границу.

Об этом Дмитрий Дикусар рассказал на канале "Факты ICTV" в YouTube.

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Мнение про Влада Яму

У украинского танцора поинтересовались, вышел бы он на один паркет с Владом Ямой. Впрочем, Дмитрий Дикусар дал достаточно резкий ответ на этот счет, заявив, что он вообще не думает и не вспоминает Влада Яму, поскольку у него есть, о ком думать.

"У меня нет никаких мнений по этому поводу. Я вообще не вспоминаю о Владе. У меня есть люди, о которых я должен заботиться и думать. Я считаю, что надо тратить свое внимание, время, фокус и энергию на людей, которые этого достойны. Сейчас вокруг меня есть люди, о которых мне приятно думать и о которых я думаю", — утверждает Дмитрий Дикусар.

Украинский танцор Дмитрий Дикусар в эфире телемарафона. Фото: скриншот с YouTube

Также хореограф признался, что он бы и не вспомнил своего бывшего коллегу, если бы у него не спросили.

"Вы бы не вспомнили — я бы не вспомнил. Скажу так…" — также добавил известный украинский танцор.

Что известно о Дмитрии Дикусаре

Дмитрий Дикусар является известным украинским хореографом, который неоднократно участвовал в танцевальном проекте "Танцы со звездами". Впрочем, с началом полномасштабной войны мужчина решил присоединиться к рядам Вооруженных сил Украины и сейчас защищает страну от российской агрессии.

Сейчас он очень редко выходит на связь и не является активным пользователем социальных сетей. Известно, что на данный момент Дмитрий Дикусар находится в небольшом отпуске.

Где сейчас Влад Яма

В начале полномасштабного вторжения украинский хореограф вместе со своей женой Лилианой и сыном Леоном уехал в США. Сейчас он до сих пор находится за границей и во время войны ни разу не приезжал в Украину, за что его много раз критиковали.

Влад Яма со своей женой Лилианой и сыном Леоном. Фото: Instagram Влада Ямы

Впрочем, на День Независимости Влад Яма вспомнил о родной стране и написал обращение к ней. К тому же сделал это известный танцор на украинском языке.

"С праздником, Родина! Спасибо за все! Победы, согласия, добра, понимания, справедливости и мира! Чтобы люди любили, а власть имущие относились, как к собственным детям!.." — написал Влад Яма.

Публикация со страницы Влада Ямы. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что украинский танцор Дмитрий Дикусар рассказал, когда он вернется с передовой.

Ранее мы рассказывали о том, что хореограф Дмитрий Дикусар признался, вернется ли он на паркет после войны.

Также мы сообщали о том, что музыкант Коля Серга высказался про танцовщика Влада Яму.