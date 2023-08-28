Олена Шоптенко розповіла, чи спілкується з Дмитром Дікусаром – де зараз її колишній

Танцівниця Олена Шоптенко зі своїм коханим Дмитром Дікусаром 9 років тому. Фото: скриншот з YouTube

Українська хореографиня і танцівниця Олена Шоптенко дала відверте інтерв’ю стосовно свого минулого. Колишня учасниця шоу "Танці з зірками" відверто розповіла про те, чи спілкується вона зі своїм колишнім чоловіком Дмитром Дікусаром.

Про це Олена Шоптенко розповіла під час інтерв’ю Аліні Доротюк в YouTube.

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Чи спілкується з колишнім?

Олена Шоптенко зізнається, що вона дуже пишається своїм колишнім чоловіком Дмитром Дікусаром. За її словами, вона навіть не була здивована тим, що її колишній взяв до рук зброю та пішов захищати Україну, адже в нього загострене відчуття справедливості.

"Я не була здивована. Я знаю Діму, він завжди був за справедливість. У нього дуже гостре відчуття справедливості. Він — прекрасна людина, і в нього дуже високі цінності. Я не була здивована його вчинком", — зазначає українська танцівниця.

Хореографиня Олена Шоптенко під час інтерв'ю в Аліни Доротюк. Фото: скриншот з YouTube

Відомо, що після розлучення вони завжди тепло казали один про одного та навіть іноді спілкувалися. Втім, зараз Олена не може спілкуватися з Дмитром, адже зараз він перебуває на передовій. Незважаючи на це, вона завжди дізнається, як він, через спільного знайомого, адже дуже переживає за нього.

"Я завжди боюся запитати щось не те, багато чого не можна. Я відчуваю дуже велику повагу, до Дмитра завжди її відчувала. У нас дійсно дуже хороші стосунки. Ми працювали разом. Не можу повірити, що ми зовсім нещодавно працювали на одному проєкті. Звичайно, страшно трохи. Але я вірю і знаю, що все буде добре", — зізналася Олена Шоптенко.

Де зараз Дмитро Дікусар?

Минулого року український хореограф та колишній Олени Шоптенко Дмитро Дікусар вступив до лав Збройних сил України, чим дуже здивував своїх шанувальників. З того часу він активно показував своє життя в лавах ЗСУ.

Публікація українського танцівника Дмитра Дікусара. Фото: скриншот з Instagram

Публікація українського танцівника Дмитра Дікусара. Фото: скриншот з Instagram

Нещодавно він звернувся до шанувальників, зізнавшись, що мав звільнення на певний час. Втім, Дмитро заявив, що йому дуже некомфортно було поза армією, тому він повернувся на фронт.

"Нещодавно мав звільнення на певний час. Вперше за рік обійняв рідних і подякував Богу за це. Відверто, на гражданці відчув себе дискомфортно. Повернувся на службу", — зізнався Дмитро Дікусар.

Публікація українського танцівника Дмитра Дікусара. Фото: скриншот з Instagram

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