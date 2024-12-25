Дмитро Комаров зняв новий сезон "Світ навиворіт" у Покровську

Ведучий Дмитро Комаров із захисниками. Фото: instagram.com/komarovmir/

Український журналіст і ведучий Дмитро Комаров напередодні різдвяних свят відвідав прифронтовий Покровськ у Донецький області. Мандрівник підтримав захисників та закликав українців пам'ятати, якою ціною більшість із нас має можливість провести Різдво з рідними.

Про це Комаров розповів на своїй сторінці в Instagram.

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Мандрівник привітав українців із Різдвом Христовим та повідомив, що цьогоріч знімав святковий випуск в одній із найгарячіших точок на фронті — Покровську.

"Як цей особливий день проходить в одній із найгарячіших точок на фронті? Що криється за словами в новинах "ситуація складна, але контрольована"? Особливо, що стоїть за цими словами у святкові дні, коли бійці теж дуже хотіли б зустрічати Різдво з родинами?" — розповів Комаров про сюжет одного з випусків нового сезону шоу "Світ навиворіт".

Журналіст закликав українців пам'ятати про те, що вони мають можливість зібратись із рідними у свята завдяки нашим захисникам.

"Кожен із нас, сидячи за столом в мирних містах у святкові дні, має пам’ятати, що цей спокій в тилу був би неможливий без хлопців та дівчат, які теж дуже хочуть, але не можуть бути з родинами за столом. Їх дуже важливо цінувати, поважати і не забувати, що просто зараз, в цю секунду, сотні тисяч українських військових не мають повноцінного свята заради того, щоб воно було у країни", — написав мандрівник.

Ведучий Дмитро Комаров за столом із захисниками. Фото: instagram.com/komarovmir/

Ведучий Дмитро Комаров у Покровську. Фото: instagram.com/komarovmir/

Дмитро Комаров святкує Різдво в Покровську. Фото: instagram.com/komarovmir/

Дмитро Комаров на фоні зруйнованого будинку в Покровську. Фото: instagram.com/komarovmir/

Дмитро Комаров із бійцями ЗСУ. Фото: instagram.com/komarovmir/

Комаров додав, що нині атмосфера в місті не святкова, а тривожна та похмура. Окупанти прострілюють майже кожен сантиметр міста, проте мешканці міста та військові вірять у краще.

Раніше дружина Дмитра Комарова приголомшила стильним образом на музичній премії.

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