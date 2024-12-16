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Анатоліч показався з Дмитром Комаровим і відповів, куди він зник

16 грудня 2024 11:16
Марія Покровська - Редактор
Куди зник Дмитро Комаров — Анатолій Анатоліч відповів, чим зараз займається ведучий
Дмитро Комаров та Анатолій Анатоліч. Фото: скриншот
Марія Покровська - Редактор

Шоумен Анатолій Анатоліч поділився рідкісною світлиною зі своїм другом, журналістом та мандрівником Дмитром Комаровим. Телеведучий висловився про їхню дружбу та відповів, куди зник його товариш.

Архівним фото Анатоліч поділився на своїй сторінці в Instagram

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Телеведучий вирішив публічно передати привіт своєму другу через соцмережі. У своєму блогу Анатоліч опублікував фото 10-річної давнини, на якому позує поруч із Комаровим. 

"Якщо вже я дістався до старих фотографій, то от вам ще одна. Перший склад групи "Діофільми". З моїм хорошим другом (з яким ми дуже рідко бачимося) Дмитром Комаровим. Це певно, що 2014-2015 роки. Десь на "плюсах". Люблю Діму, дружити з ним складно, бо він трудоголік-інтроверт, але хто сказав що по-справжньому успішні люди можуть бути іншими. Хоч не через ватсап, так тут тобі привіт передам", — написав під фото Анатоліч.

Анатолій Анатоліч та Дмитро Комаров
Анатолій Анатоліч та Дмитро Комаров. Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Останнім часом Комаров дуже рідко з'являється у соцмережах та на телеекранах, тож у коментарях шанувальники поцікавилися в його друга, куди зник ведучий.

У відповідь на запитання шанувальників Анатоліч лаконічно відповів, що Комаров "працює".

Судячи із геолокації соцмереж журналіст перебуває в Україні. Як відомо, під час війни Комаров почав знімати документальні проєкти та висвітлювати військові злочини Росії в Україні.

Нагадаємо, днями дружина Дмитра Комарова з'явилася на музичній премії без чоловіка.

Також ми писали, що Анатолій Антоліч висловився про свого кума Влада Яму, який під час війни виїхав до США.

соцмережі Дмитро Комаров Анатолій Анатоліч українські зірки телеведучі

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17:22 В Україні знову подорожчали яйця — чому ціни коливаються

17:22 На Харківщині чоловік відмовився від трьох повісток — вирок суду

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Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

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