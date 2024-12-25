Дмитрий Комаров снял новый сезон "Мир наизнанку" в Покровске

Ведущий Дмитрий Комаров с защитниками. Фото: instagram.com/komarovmir/

Украинский журналист и ведущий Дмитрий Комаров в канун рождественских праздников посетил прифронтовый Покровск в Донецкой области. Путешественник поддержал защитников и призвал украинцев помнить, какой ценой большинство из нас имеет возможность провести Рождество с родными.

Об этом Комаров рассказал на своей странице в Instagram.

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Путешественник поздравил украинцев с Рождеством и сообщил, что в этом году снимал праздничный выпуск в одной из самых горячих точек на фронте — Покровске.

"Как этот особый день проходит в одной из самых горячих точек на фронте? Что кроется за словами в новостях "ситуация сложная, но контролируемая"? Особенно, что стоит за этими словами в праздничные дни, когда бойцы тоже очень хотели бы встречать Рождество с семьями?", — рассказал Комаров о сюжете одного из выпусков нового сезона шоу "Мир наизнанку".

Журналист призвал украинцев помнить о том, что у украинцев есть возможность собраться с родными по праздникам благодаря нашим защитникам.

"Каждый из нас, сидя за столом в мирных городах в праздничные дни, должен помнить, что это спокойствие в тылу было бы невозможно без ребят, которые тоже очень хотят, но не могут быть с семьями за столом. Их очень важно ценить, уважать и не забывать, что прямо сейчас, в эту секунду, у сотни тысяч украинских военных нет полноценного праздника ради того, чтобы он был у страны" , — написал путешественник.

Ведущий Дмитрий Комаров за столом с защитниками. Фото: instagram.com/komarovmir/

Ведущий Дмитрий Комаров в Покровске. Фото: instagram.com/komarovmir/

Дмитрий Комаров отмечает Рождество в Покровске. Фото: instagram.com/komarovmir/

Дмитрий Комаров на фоне разрушенного дома в Покровске. Фото: instagram.com/komarovmir/

Дмитрий Комаров с бойцами ВСУ. Фото: instagram.com/komarovmir/

Комаров добавил, что сейчас атмосфера в городе не праздничная, а тревожная и хмурая. Оккупанты простреливают почти каждый сантиметр города, однако жители города и военные верят в лучшее.

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