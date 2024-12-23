Дмитро Комаров вперше пояснив, чому зник з соцмереж - фото

Дмитро Комаров. Фото: instagram.com/komarovmir

Тривалий час шанувальники журналіста Дмитра Комарова переймалися його відсутністю у соцмережах. І ось нарешті мандрівник вийшов на зв'язок з прихильниками та розповів, чим займався увесь час.

Світлинами зі своїх нових подорожей журналіст поділився в Instagram.

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Як пояснив ведучий, для нього ведення соцмереж не є важливою умовою життя, до того ж зараз він активно зайнятий роботою.

"Куди зник Комаров, куди зник Комаров — час від часу мені надсилають посилання та скріни таких публікацій у ЗМІ. Нікуди Комаров не зник. Вкотре повторюю — соцмережі для мене не є життям, особливо зараз, коли так багато важливої роботи. Інстаграм та Фейсбук спеціально в іншому телефоні, який з собою не ношу, щоб не відволікатись від роботи", — пояснив Комаров.

Журналіст Дмитро Комаров. Фото: instagram.com/komarovmir

Протягом своє відсутності в інфопросторі журналіст працював над новим сезоном свого шоу "Світ навиворіт", в якому глядачі побачать незвідані куточки України.

"Нашу нову експедицію ми присвятили пошукам сили українців. Мені пишуть наші герої програм, знайомі, товариші, гіди та перекладачі з усього світу. Питають "Як ти там?". І майже усі висловлюють свою повагу українцям. Чому? Тому що на нашій землі вже скоро 3 роки, як іде повномасштабна війна з країною, яка більше у 28 разів за площею, переважає за кількістю населення, ресурсів, фінансів, озброєння тощо. А ми тримаємось. І головне — незважаючи на всі жахи війни, щоденні трагедії, побутові обставини у вигляді відсутності світла, обстрілів, нескінчених повітряних тривог, українці знаходять сили не просто існувати, а жити повноцінно", — написав Комаров.

Дмитро Комаров та Олександр Дмітрієв. Фото: instagram.com/komarovmir

Як зізнався мандрівник, багато знайомих висловлювали сумніви щодо його подорожі Україною, однак він все ж таки наважився на цей крок і не помилився.

"Чесно, я думав, що дуже добре знаю Україну. А це зовсім не так. Мене відмовляли деякі колеги, казали, що тут вже все знято і нового та цікавого не знайдеш. Але цікавого, дивовижного, мотивуючого і навіть раніше невідомого — дуже багато", — поділився ведучий.

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