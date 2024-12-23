Дмитрий Комаров впервые объяснил, почему исчез из соцсетей - фото

Дмитрий Комаров. Фото: instagram.com/komarovmir

Долгое время поклонники журналиста Дмитрия Комарова переживали о его отсутствии в соцсетях. И вот наконец путешественник вышел на связь с поклонниками и рассказал, чем занимался все время.

Фотографиями из своих новых путешествий журналист поделился в Instagram.

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Как объяснил ведущий, для него ведение соцсетей не является важным условием жизни, к тому же сейчас активно занят работой.

"Куда исчез Комаров, куда исчез Комаров — время от времени мне присылают ссылки и скрины таких публикаций в СМИ. Никуда Комаров не исчез. Еще раз повторяю — соцсети для меня не является жизнью, особенно сейчас, когда так много важной работы. Инстаграм и Фейсбук специально в другом телефоне, который с собой не ношу, чтобы не отвлекаться от работы", — пояснил Комаров.

Журналист Дмитрий Комаров. Фото: instagram.com/komarovmir

На протяжении своего отсутствия в инфопространстве журналист работал над новым сезоном своего шоу "Мир наизнанку", в котором зрители увидят неизведанные уголки Украины.

"Нашу новую экспедицию мы посвятили поискам силы украинцев. Мне пишут наши герои программ, знакомые, товарищи, гиды и переводчики со всего мира. Спрашивают "Как ты там?". И почти все выражают свое уважение украинцам. Почему? Потому что на нашей земле уже скоро 3 года, как идет полномасштабная война со страной, которая больше в 28 раз по площади, превосходит по количеству населения, ресурсов, финансов, вооружения и тому подобное. А мы держимся. И главное — несмотря на все ужасы войны, ежедневные трагедии, бытовые обстоятельства в виде отсутствия света, обстрелов, бесконечных воздушных тревог, украинцы находят силы не просто существовать, а жить полноценно", — написал Комаров.

Дмитрий Комаров и Александр Дмитриев. Фото: instagram.com/komarovmir

Как признался путешественник, многие знакомые выражали сомнения в его путешествии по Украине, однако он все же решился на этот шаг и не ошибся.

"Честно, я думал, что очень хорошо знаю Украину. А это совсем не так. Меня отговаривали некоторые коллеги, говорили, что здесь уже все снято и нового и интересного не найдешь. Но интересного, удивительного, мотивирующего и даже ранее неизвестного — очень много", — поделился ведущий.

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