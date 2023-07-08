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Остап Ступка розповів, як йому вдалося врятувати свій шлюб

8 липня 2023 17:09
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Остап Ступка розповів, як йому вдалося врятувати свій шлюб
Актор Остап Ступка з дружиною Дариною. Фото: Facebook/Остап Ступка
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актор Остап Ступка поділився подробицями собистого життя. Зірка повідомив, як його дружина відреагувала на ДТП, яке він влаштував цього року у Києві.

Про це актор розповів у проекті "Говорить Суханов".

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Вона мій найкращий друг

З дружиною Дариною актор Остап Ступка разом вже майже 10 років. На початку повномасштабного вторгнення актор говорив, що між ними пішла тріщина, але тепер зізнається, на щастя, взаємини вдалося врятувати. Артист розповів, що шлюб витримав завдяки поступливим рішенням з обох боків. Квітневе ДТП, в яке потрапив Остап Ступка, дуже засмутило його дружину.

"Вона сказала: "Що ж ти наробив?", дуже сильно переживала, — говорить актор і додає, що дружина ультиматумів не ставила, — вона знає, що такого більше не трапиться. Мені не хочеться її втрачати, тому що вона мій друг найкращий".

Остап Ступка був чотири рази одружений. Розлучення з третьою дружиною Іриною відбулося після смерті його батька, актора Богдана Ступки.

"Ми залишились друзями. У нас двоє спільних дітей, при нагоді допомагаємо один одному. Я теж дивився на своїх батьків, які прожили 45 років разом, і думав, що теж так проживу з одною єдиною на все життя", — говорить актор і додає, що не знає, чому так у нього не складається, але він сподівається, що все попереду.

На думку актора, ДТП 4 квітня, сталося з ним не просто так.

"Щоб якесь розуміння прийшло в 55 років. Це шанс, знак, образ, все що завгодно, тому я думаю, що в такий жорсткий спосіб доля чи батько з Небес сказав: "зупинись", — переконаний Остап Ступка.

Раніше закінчився запобіжний захід Остапа Ступки через "п'яне" ДТП: що чекає на актора.

Нагадаємо, актор Остап Ступка заперечує слова постраждалого у "п’яній" ДТП. Чоловік звинуватив українську зірку кіно у невиплаті компенсацій за лікування.

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