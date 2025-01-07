Дмитрий Ступка назвал причину, почему остается в США

Украинский актер Дмитрий Ступка. Фото: instagram/ukrainians_in_the_usa

Украинский актер Дмитрий Ступка рассказал, почему выбрал США для жизни. Он поделился, насколько нелегко ему так живется.

Артист дал короткие ответы на блиц в Instagram.

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Известный украинский артист Дмитрий Ступка рассказал, как он живет в США. На вопрос, повлиял ли переезд в США на его жизнь, коротко ответил: "Кардинально повлиял... Моя жизнь никогда теперь не будет как прежде..."

Дмитрий Ступка з дочкой. Фото: instagram.com/stupka777/

Также артист признался, что выбрал штаты для жизни, потому что у него там живет дочь и он жить без нее не может. Стремится видеть, как она растет и проводить с ней время.

Обычный день актера теперь имеет такое расписание: "Здесь нет обычных дней... Ты постоянно бегаешь за деньгами так, как здесь очень большие расходы, чтобы жить в США надо очень много работать".

Дмитрий Ступка з дочкою Богданою. Фото: instagram.com/stupka777/

Напомним, в сети набросились на Дмитрия Ступку из-за его эмиграции. Также мы рассказывали, как актер Остап Ступка спас свой брак после тяжелого инцидента.