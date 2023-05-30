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До будинку Бенедикта Камбербетча увірвався зловмисник: деталі нападу

30 травня 2023 11:40
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
До будинку Бенедикта Камбербетча увірвався зловмисник – почав погрожувати його сім'ї
Зірка Marvel Бенедикт Камбербетч під час інтерв'ю Заку Галифианакису. Фото: скріншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Відомий британський актор та зірка кіностудії Marvel, 46–річний Бенедикт Камбербетч розповів про те, як на його близьких напали. Відомо, що невідомий чоловік з ножем в руках увірвався до його будинку в Лондоні та погрожував його родині.

Про це повідомляє Daily Mail.

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Відомо, що зловмисник переліз через палісадник до будинку британського актора, який коштує 3,5 мільйони фунтів стерлінгів, та почав погрожувати йому та його родині. Сам же актор з трьома дітьми та дружиною Софі Гантер був в цей час вдома та чув, як невідомий намагався зламати двері.

Бенедикт Камбербэтч
Британський актор Бенедикт Камбербетч під час шоу Джиммі Феллона. Фото: скріншот з YouTube

Зловмисник почав кричати про те, що будинок Камбербетча, куди він переїхав, згорить. Після своїх слів чоловік взяв до рук вазон та кинув його в стіну, після чого зламав домофон актора ножем для риби та ще на нього плюнув.

Британський актор одразу ж викликав правоохоронні органи, але невідомий втік ще до їхнього приїзду. Втім, слідчі одразу ж розсекретили чоловіка за доказами з ДНК, які він залишив по собі.

У поліції з’ясували, що до будинку актора увірвався Джек Бісселл, який раніше працював у готелі Beaumont Hotel у Мейфері. Правоохоронні органи його затримали, виписали штраф на суму в 250 фунтів стерлінгів та повідомили, що йому не можна наближатися до родини Бенедикта Камбербетча.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

"Природно, вся сім'я була в абсолютному жаху і думала, що цей хлопець проникне всередину і завдасть їм шкоди. На щастя, це ніколи не заходило так далеко. У Бенедикта і Софі було багато безсонних ночей, відколи вони турбувалися про те, що вони можуть знову стати мішенню. Той факт, що це було цілеспрямоване вторгнення, робить його набагато страшнішим", – повідомив друг родини актора.

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