В дом Бенедикта Камбербэтча ворвался злоумышленник – начал угрожать его семье

Звезда Marvel Бенедикт Камбербэтч во время интервью Заку Галифианакису. Фото: скриншот с YouTube

Известный британский актер и звезда киностудии Marvel, 46–летний Бенедикт Камбербэтч, рассказал о том, как на его близких напали. Известно, что неизвестный мужчина с ножом в руках ворвался в его дом в Лондоне и угрожал его семье.

Об этом сообщает Daily Mail.

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Известно, что злоумышленник перелез через палисадник в дом британского актера, который стоит 3,5 миллиона фунтов стерлингов, и начал угрожать ему и его семье. Сам же актер с тремя детьми и женой Софи Гантер был в это время дома и слышал, как неизвестный пытался сломать дверь.

Британский актер Бенедикт Камбербэтч во время шоу Джимми Фэллона. Фото: скриншот с YouTube

Злоумышленник начал кричать о том, что дом Камбербэтча, куда он переехал, сгорит. После своих слов мужчина взял в руки вазон и бросил его в стену, после чего сломал домофон актера ножом для рыбы и еще на него плюнул.

Британский актер сразу же вызвал правоохранительные органы, но неизвестный скрылся еще до их приезда. Впрочем, следователи сразу же рассекретили мужчину по доказательствам из ДНК, которые он оставил после себя.

В полиции выяснили, что в дом актера ворвался Джек Бисселл, ранее работавший в отеле Beaumont Hotel в Мейфере. Правоохранительные органы его задержали, выписали штраф на сумму в 250 фунтов стерлингов и сообщили, что ему нельзя приближаться к семье Бенедикта Камбербэтча.

"Естественно, вся семья была в абсолютном ужасе и думала, что этот парень проникнет внутрь и нанесет им вред. К счастью, это никогда не заходило так далеко. У Бенедикта и Софи было много бессонных ночей, с тех пор как они беспокоились о том, что они могут снова стать мишенью. Тот факт, что это было целенаправленное вторжение, делает его гораздо страшнее", – сообщил друг семьи актера.

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