Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow В дом Бенедикта Камбербэтча ворвался злоумышленник: детали нападения arrow

В дом Бенедикта Камбербэтча ворвался злоумышленник: детали нападения

30 мая 2023 11:40
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
В дом Бенедикта Камбербэтча ворвался злоумышленник – начал угрожать его семье
Звезда Marvel Бенедикт Камбербэтч во время интервью Заку Галифианакису. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Известный британский актер и звезда киностудии Marvel, 46–летний Бенедикт Камбербэтч, рассказал о том, как на его близких напали. Известно, что неизвестный мужчина с ножом в руках ворвался в его дом в Лондоне и угрожал его семье.

Об этом сообщает Daily Mail.

Читайте также:

Известно, что злоумышленник перелез через палисадник в дом британского актера, который стоит 3,5 миллиона фунтов стерлингов, и начал угрожать ему и его семье. Сам же актер с тремя детьми и женой Софи Гантер был в это время дома и слышал, как неизвестный пытался сломать дверь.

Бенедикт Камбербетч
Британский актер Бенедикт Камбербэтч во время шоу Джимми Фэллона. Фото: скриншот с YouTube

Злоумышленник начал кричать о том, что дом Камбербэтча, куда он переехал, сгорит. После своих слов мужчина взял в руки вазон и бросил его в стену, после чего сломал домофон актера ножом для рыбы и еще на него плюнул.

Британский актер сразу же вызвал правоохранительные органы, но неизвестный скрылся еще до их приезда. Впрочем, следователи сразу же рассекретили мужчину по доказательствам из ДНК, которые он оставил после себя.

В полиции выяснили, что в дом актера ворвался Джек Бисселл, ранее работавший в отеле Beaumont Hotel в Мейфере. Правоохранительные органы его задержали, выписали штраф на сумму в 250 фунтов стерлингов и сообщили, что ему нельзя приближаться к семье Бенедикта Камбербэтча.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

"Естественно, вся семья была в абсолютном ужасе и думала, что этот парень проникнет внутрь и нанесет им вред. К счастью, это никогда не заходило так далеко. У Бенедикта и Софи было много бессонных ночей, с тех пор как они беспокоились о том, что они могут снова стать мишенью. Тот факт, что это было целенаправленное вторжение, делает его гораздо страшнее", – сообщил друг семьи актера.

Напомним, мы писали о том, что известный британский актер Бенедикт Камбербэтч помог Украине приобрести автомобили скорой помощи.

Ранее мы рассказывали о том, что актер Сэм Витвер трогательно обратился к украинцам.

Также мы сообщали о том, что американский актер Майкл Дуглас пожаловался на социальные сети.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

07:29Генштаб назвал основные направления, на которых концентрируются оккупанты

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас