Майкл Дуглас поскаржився на соцмережі – актор заявив, що його життя не має таємниць

Американський актор Майкл Дуглас під час розповіді про свої роботи в кіно. Фото: скріншот з YouTube

Відомий американський актор та продюсер, 78–річний Майкл Дуглас висловився про соціальні мережі в його житті. Популярний актор заявив, що через соціальні мережі він не може приховати того, що відбувається в його особистому житті.

Про це повідомляє портал "Daily Mail"

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Один з найвідоміших акторів світу, який вже 50 років грає у кіно, заявив, що через соціальні мережі також страждає його колега, знаменитий актор Леонардо Ді Капріо. За словами Майкла Дугласа, вони обидва в шоці від того, наскільки швидко поширюється інформація в соціальних мережах.

Зірка Голівуду Леонардо Ді Капріо на інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube

Актор та продюсер також зазначив, що до того, як з’явилися соціальні мережі, люди мали більше секретів. Але тепер за всіма людьми спостерігають, через що вони не мають свободи, яку мали до появи соціальних мереж.

"До появи соціальних мереж все сильно змінилося – до соціальних мереж у вас було більше секретів. Тепер, куди б ви не пішли – я говорив про це з Леонардо Ді Капріо – за вами спостерігають, а потім люди про це пишуть, а потім про це дізнаються 100, а потім 1000 людей. Ти не маєш такої свободи, як раніше", – заявив відомий американський актор.

Американський актор Майкл Дуглас під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube

Крім того, знаменитий актор розповів про те, наскільки важливої для нього є родина. Також Майкл Дуглас зазначив, що для нього дуже важливою була присутність її доньки Кері та його дружини, британської акторки Кетрін Зети–Джонс.

"Я думаю, що сім’я важлива, незалежно від того, чим ви займаєтесь, і ви маєте підтримувати одне одного", – також зазначив Майкл Дуглас.

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