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До будинку Пірса Броснана увірвася грабіжник

21 червня 2023 16:09
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Джеймс Бонд: Пірс Броснан став жертвою грабіжника
Актор Пірс Броснан. Фото: instagram.com/piercebrosnanofficial/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

До будинку актора Пірса Броснана увірвався грабіжник. Все що встиг зробити зловмисник — помитися.

Про це пише TMZ.

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Забіг помитися

За даним поліції Лос-Анджеласа, злочинець увірвався у будинок зірки у Малібу. Перед цим грабіжник сходив у туалет у саду сусіда Броснана. Після чого вирушив до маєтку актора помитися. Коли поліція приїхала, грабіжник побіг у бік пляжу, де пізніше його затримали.

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Будинок актора Пірса Броснана, куди увірвався злодій. Фото: Km Press Group/Shutterstock 

Будинок до якого увірвався злочинець, актор виставив на продаж ще у 2021 році. До речі, інтер’єр виконаний у стилі одного з фільмів про Джеймса Бонда, в якому зіграв Пірс Броснан. У маєтку 5 спальних кімнат та 14 ванних, домашній кінотеатр, льох на 200 пляшок вина, спортзал, музична кімната та СПА. Раніше Броснан здавав в оренду нерухомість за $120,000 на місяць.

Раніше стало відомо, що через 15 місяців після придбання маєтку в актора Сильвестра Сталлоне Адель розпочала масштабний ремонт. Артистка купила будинок у зірки "Роккі" за $58 мільйонів.

Нагадаємо, Бен Аффлек та Дженніфер Лопес придбали будинок зі знижкою y $15 мільйонів, вартість нерухомості $60 мільйонів. Вперше будинок виставили на продаж у 2018 році за $135, але ціну переглянули цього року. У маєтку 12 кімнат та 25 ванних, гараж на 12 автівок, та парковка на 80, салон краси, домашній кінотеатр, винний льох, сауна, масажна кімната.

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