Джеймс Бонд: Пирс Броснан стал жертвой грабителя

Актер Пирс Броснан. Фото: instagram.com/piercebrosnanofficial/

В дом актера Пирса Броснана ворвался грабитель. Все, что успел сделать неизвестный мужчина — помыться.

Об этом пишет TMZ.

Читайте также:

Забег помыться

По данным полиции Лос-Анджеласа, преступник ворвался в дом звезды в Малибу. Перед этим грабитель сходил в туалет в сад соседа Броснана. После чего отправился в особняк актера помыться. Когда полиция приехала, грабитель побежал в сторону пляжа, где позже был задержан.

Дом актера Пирса Броснана, куда ворвался вор. Фото: Km Press Group/Shutterstock

Дом, в который ворвался преступник, актер выставил на продажу еще в 2021 году. Кстати, интерьер выполнен в стиле одного из фильмов о Джеймсе Бонде, в котором сыграл Пирс Броснан. В особняке 5 спальных комнат и 14 ванных, домашний кинотеатр, погреб на 200 бутылок вина, спортзал, музыкальная комната и СПА. Ранее Броснан сдавал в аренду недвижимость за $120 000 в месяц.

Ранее стало известно, что через 15 месяцев после приобретения поместья у актера Сильвестра Сталлоне Адель приступила к масштабному ремонту. Артистка купила дом у звезды "Рокки" за $58 миллионов.

Напомним, Бен Аффлек и Дженнифер Лопес приобрели дом со скидкой в $15 миллионов, стоимость недвижимости $60 миллионов. Впервые здание было выставлено на продажу в 2018 году за $135, но цену пересмотрели в этом году. В особняке 12 комнат и 25 ванных, гараж на 12 автомобилей и парковка на 80, салон красоты, домашний кинотеатр, винный погреб, сауна, массажная комната.