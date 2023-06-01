25 ванних та парковка на 80 авто: Аффлек та Лопес придбали сімейне гніздечко

Подружжя Бенн Аффлек та Дженніфер Лопез. Фото: instagram.com/ben_affleckvibes/

Зіркове подружжя Бен Аффлек та Дженніфер Лопес придбали нову нерухомість. Пара навіть вже почала процес переїзду у чималеньке помешкання.

Про це пише TMZ.

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Бен Аффлек та Дженніфер Лопес придбали будинок зі знижкою y $15 мільйонів, вартість нерухомості $60 мільйонів. Вперше будинок виставили на продаж у 2018 році за $135, але ціну переглянули цього року. У маєтку 12 кімнат та 25 ванних, гараж на 12 автівок, та парковка на 80, салон краси, домашній кінотеатр, винний льох, сауна, масажна кімната.

Будинок Дженніфер Лопес та Бена Аффлека. Фото: compass

Переїзд Бена Аффлека та Дженніфер Лопес. Фото: blackbird

Будинок Бена Аффлека та Дженніфер Лопезю Фото: blackbird

Також на території спортивний комплекс з баскетбольним майдачиком та боксерським рингом. Для гостей приготований пентхаус та бар. Зіркове подружжя вже почало процес переїзду. Біля будинку помітили 6 машин, які вивантажували речі пари.

Бен та Дженніфер шукали місяцями сімейне гніздечко. Перед цим пара виставила на продаж маєток Дженніфер Лопес за $42 мільйони, який вона придбала у 2016 році, а Бен Аффлек розпращався з будинком за $30 мільйонів.

Нагадаємо, мільярдер Білл Гейтс нарешті добудував свій будинок. Саме через цей будинок сусіди бізнесмена неодноразово жалілися на нього.

Нещодавно стало відомо, що співачка Бейонсе з чоловіком придбала найдорожчий будинок у Каліфорнії. А тепер оприлюднили подробиці зірковї угоди. Селебрітіз заплатили за нерухомість $200 мільйонів готівкою.