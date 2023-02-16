До будинку співачки Біллі Айліш у Лос-Анджелесі викликали поліцію

Американська співачка Біллі Айліш

До будинку американської співачки Біллі Айліш у Лос-Анджелесі (США) викликали поліцію. Втім, як з'ясувалось на місці, такої потреби зовсім не було.

Про це повідомляє таблоїд TMZ.

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В правоохоронних органах повідомили, що їм зателефонували та попросили перевірити самопочуття Біллі. Пранкер заявив, зо зі співачкою не все добре. Коли поліціянти дісталися пункту призначення, вони зв'язалися з членами команди Біллі і з’ясували, що все гаразд. Виклик виявився неправдивим.

Втім, нещодавно у Біллі та її сім'ї виникла серйозна проблема в будинку, де співачка виросла і де й досі живуть її батьки. Айліш отримала п’ятирічний заборонний судовий наказ проти Крістофера Андерсона після того, як він увірвався до сімейного будинку минулого місяця. Неадекватний чоловік голосно кричав про свою любов до Біллі. Заборонний судовий наказ також захищає маму, тата та брата співачки, Фіннеаса.

Нагадаємо, нещодавно з таким самим розіграшем зіткнулась американська співачка Брітні Спірс. Щоправда, мовчати вона не стала та написала гнівний пост у соцмережі.

Фото: TMZ