В дом певицы Билли Айлиш в Лос-Анджелесе вызвали полицию: что случилось
В дом американской певицы Билли Айлиш в Лос-Анджелесе (США) вызвали полицию. Впрочем, как выяснилось на месте, такой необходимости вовсе не было.
Об этом сообщает таблоид TMZ.
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В правоохранительных органах сообщили, что им позвонили и попросили проверить самочувствие Билли. Пранкер заявил, что с певицей не все хорошо. Когда полицейские добрались до пункта назначения, они связались с членами команды Билли и выяснили, что все в порядке. Вызов оказался ложным.
Впрочем, недавно у Билли и ее семьи возникла серьезная проблема в доме, где певица выросла и где до сих пор живут ее родители. Айлиш получила пятилетний запретительный судебный приказ против Кристофера Андерсона после того, как он ворвался в семейный дом в прошлом месяце. Неадекватный мужчина громко кричал о своей любви к Билли. Запретный судебный приказ также защищает маму, папу и брата певицы, Финнеаса.
Напомним, недавно с таким же розыгрышем столкнулась американская певица Бритни Спирс. Правда, молчать она не стала и написала гневный пост в соцсети.
Фото: TMZ