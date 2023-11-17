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Дочка Анджеліни Джолі "відмовилась" від прізвища батька

17 листопада 2023 17:43
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Дочка Анджеліни Джолі "відмовилась" від прізвища батька
Анджеліна Джолі з дітьми. Фото: instagram.com/zahara._jolie/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Дочка Анджеліни Джолі та Бреда Пітта Захара вступила до жіночого товариства "Альфа Каппа Альфа" у коледжі Спелман. Дівчина представилась без прізвища свого батька.

Відео з церемонії з'явилося в Instagram.

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Захара, представляючись на церемонії, не стала вимовляти прізвище свого батька. Зважаючи на все, це стало наслідком складного розлучення її батьків і напружених відносин між ними: вони багато років вирішували питання про опіку над дітьми.

"Мене звуть Захара Марлі Джолі", — сказала Захара на церемонії.

Торік Пітт привітав Захару зі вступом і порадів її успіхам.

"Я так пишаюся нею. Вона така розумна. У коледжі вона ще більше досягне успіху", — говорив Бред Пітт під час одного інтерв'ю.

Анджеліна Джолі та Бред Пітт познайомилися у 2005 році на зйомках фільму "Містер і місіс Сміт" і почали зустрічатися. У 2014 році вони одружилися. У них шестеро дітей: прийомні Пакс, Меддокс та Захара та біологічні Шайло, Вів'єн та Нокс. У 2016 році між подружжям сталася сварка на борту приватного літака, після чого Джолі звинуватила Пітта в насильстві та подала на розлучення.

Нагадаємо, у мережі з'явились перші фото Анджеліни Джолі в ролі легендарної оперної співачки.

Раніше тату-майстер Анджеліни Джолі нарешті показав, який малюнок зробив на її руках.

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