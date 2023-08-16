Анджеліна Джолі найняла на роботу свою 15-річну дочку
Анджеліна Джолі взяла працювати свою молодшу дочку Вів'єн Джолі-Пітт. 15- річна дівчина долучиться до творчого проєкту.
Про це пише Daily Mail.
Тандем зіркової мами та доньки
Анджеліна зараз є провідним продюсером бродвейської музичної адаптації фільму 1983 року "Чутки".
Це не лише її перша участь у Бродвеї, але й перший раз, коли Анджеліна працює над проектом із Вів’єн.
Вів'єн буде працювати помічником-волонтером Анджеліни та матиме безпосередню участь у виробництві.
"Вів нагадує мені мою матір Маршелін Бертран тим, що вона не зосереджена на тому, щоб бути в центрі уваги, а на тому, щоб бути підтримкою для інших творчих людей. Вона дуже вдумливо і серйозно ставиться до театру і наполегливо працює, щоб найкраще зрозуміти, як зробити свій внесок", — розповіла акторка.
Джерело повідомило, що Вів'єн "любить музичний театр", і що Анджеліна брала її на постановки "з дитинства".
Мюзикл заснований на С.Е. Роман Гінтона та кримінальна драма Френсіса Форда Копполи 1983 року розповідає про повноліття.
Світова прем’єра мюзиклу відбулася в La Jolla Playhouse на початку цього року, і джерело розповіло, що Анджеліна і Вів’єн "обидві закохалися в мюзикл", коли побачили його.
Бродвейський акторський склад The Outsiders і дати показів ще невідомі.
Нагадаємо, Анджеліна Джолі знову подала до суду на Бреда Пітта.
Раніше Анджеліна Джолі погодилась на позасудове врегулювання "війни" з Піттом за виноробню.