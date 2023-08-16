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Анджеліна Джолі найняла на роботу свою 15-річну дочку

16 серпня 2023 16:56
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Анджеліна Джолі найняла на роботу свою 15-річну дочку
Акторка Анджеліна Джолі. Фото: instagram.com/anjelinajolie_afficiall/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Анджеліна Джолі взяла працювати свою молодшу дочку Вів'єн Джолі-Пітт. 15- річна дівчина долучиться до творчого проєкту.

Про це пише Daily Mail.

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Анджеліна зараз є провідним продюсером бродвейської музичної адаптації фільму 1983 року "Чутки".

Це не лише її перша участь у Бродвеї, але й перший раз, коли Анджеліна працює над проектом із Вів’єн.

Вів'єн буде працювати помічником-волонтером Анджеліни та матиме безпосередню участь у виробництві.

"Вів нагадує мені мою матір Маршелін Бертран тим, що вона не зосереджена на тому, щоб бути в центрі уваги, а на тому, щоб бути підтримкою для інших творчих людей. Вона дуже вдумливо і серйозно ставиться до театру і наполегливо працює, щоб найкраще зрозуміти, як зробити свій внесок", — розповіла акторка.

Джерело повідомило, що Вів'єн "любить музичний театр", і що Анджеліна брала її на постановки "з дитинства".

Мюзикл заснований на С.Е. Роман Гінтона та кримінальна драма Френсіса Форда Копполи 1983 року розповідає про повноліття.

Світова прем’єра мюзиклу відбулася в La Jolla Playhouse на початку цього року, і джерело розповіло, що Анджеліна і Вів’єн "обидві закохалися в мюзикл", коли побачили його.

 

Акторка Анджеліна Джолі з донькою. Фото: Splash/News.com

Бродвейський акторський склад The Outsiders і дати показів ще невідомі.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі знову подала до суду на Бреда Пітта.

Раніше Анджеліна Джолі погодилась на позасудове врегулювання "війни" з Піттом за виноробню.

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