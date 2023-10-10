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У мережі з'явились перші фото Анджеліни Джолі в ролі легендарної оперної співачки

10 жовтня 2023 14:53
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
У мережі з'явились перші фото Анджеліни Джолі в ролі легендарної оперної співачки
Акторка Анджеліна Джолі. Фото: instagram.com/angelinajolie_fan.9167/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

У мережі з'явилися перші кадри з нового фільму режисера Пабло Ларраїна, головну роль у якому зіграє Анджеліна Джолі. У картині, заснованій на реальних подіях, "Марія", актриса постане в образі легендарної оперної співачки Марії Каллас.

Про це пише Deadline.

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Анджеліна Джолі в ролі Марії Каллас

В основі сюжету фільму лежить історія трагічного життя найбільшої оперної співачки XX століття та останні дні її життя в Парижі 1970-х років. Зйомки відбувалися протягом восьми тижнів у Парижі, Греції, Будапешті та Мілані.

 

Акторка Анджеліна Джолі.
Акторка Анджеліна Джолі. Фото: instagram.com/letterboxd/

 

Акторка Анджеліна Джолі. Фото: instagram.com/letterboxd/
Акторка Анджеліна Джолі. Фото: instagram.com/letterboxd/

"Я неймовірно радий початку зйомок фільму "Марія", який, як я сподіваюся, розповість про чудове життя та творчість Марії Каллас глядачам усього світу завдяки чудовому сценарію Стівена Найта, роботі всього акторського складу та знімальної групи і особливо блискучій роботі та незвичайній підготовці Анджеліни", — розповів режисер.

Костюми Анджеліни Джолі у фільмі створені на основі одягу, який носила Каллас. Перед початком зйомок команда провела консультації із зоозахисними організаціями щодо використання старовинних хутряних виробів. Було ухвалено рішення не використовувати нове хутро.

Нагадаємо, тату-майстер Анджеліни Джолі нарешті показав, який малюнок зробив на її руках.

Раніше Анджеліна Джолі знову подала до суду на Бреда Пітта.

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