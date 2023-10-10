У мережі з'явились перші фото Анджеліни Джолі в ролі легендарної оперної співачки

Акторка Анджеліна Джолі. Фото: instagram.com/angelinajolie_fan.9167/

У мережі з'явилися перші кадри з нового фільму режисера Пабло Ларраїна, головну роль у якому зіграє Анджеліна Джолі. У картині, заснованій на реальних подіях, "Марія", актриса постане в образі легендарної оперної співачки Марії Каллас.

Про це пише Deadline.

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В основі сюжету фільму лежить історія трагічного життя найбільшої оперної співачки XX століття та останні дні її життя в Парижі 1970-х років. Зйомки відбувалися протягом восьми тижнів у Парижі, Греції, Будапешті та Мілані.

Акторка Анджеліна Джолі. Фото: instagram.com/letterboxd/

Акторка Анджеліна Джолі. Фото: instagram.com/letterboxd/

"Я неймовірно радий початку зйомок фільму "Марія", який, як я сподіваюся, розповість про чудове життя та творчість Марії Каллас глядачам усього світу завдяки чудовому сценарію Стівена Найта, роботі всього акторського складу та знімальної групи і особливо блискучій роботі та незвичайній підготовці Анджеліни", — розповів режисер.

Костюми Анджеліни Джолі у фільмі створені на основі одягу, який носила Каллас. Перед початком зйомок команда провела консультації із зоозахисними організаціями щодо використання старовинних хутряних виробів. Було ухвалено рішення не використовувати нове хутро.

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