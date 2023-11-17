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Дочь Анджелины Джоли "отказалась" от фамилии отца

17 ноября 2023 17:43
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Дочь Анджелины Джоли "отказалась" от фамилии отца
Анджелина Джоли с детьми. Фото: instagram.com/zahara._jolie/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Захара поступила в женское сообщество "Альфа Каппа Альфа" в колледже Спелман. Девушка представилась без фамилии своего отца.

Видео с церемонии появилось в Instagram.

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Захара, представляясь на церемонии, не стала произносить фамилию своего отца. Судя по всему, это явилось следствием сложного развода ее родителей и напряженных отношений между ними: они много лет решали вопрос об опеке детей.

"Меня зовут Захара Марли Джоли", — сказала Захара на церемонии.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Zahara Jolie (@__zaharajolie__)

В прошлом году Питт поздравил Захару со вступлением и порадовался ее успехам.

"Я так горжусь ею. Она так умна. В колледже она еще больше добьется успеха", — говорил Брэд Питт во время одного интервью.

Анджелина Джоли и Брэд Питт познакомились в 2005 году на съемках фильма "Мистер и миссис Смит" и начали встречаться. В 2014 году они поженились. У них шестеро детей: приемные Пакс, Меддокс и Захара и биологические Шайло, Вивьен и Нокс. В 2016 году между супругами произошла ссора на борту частного самолета, после чего Джоли обвинила Питта в насилии и подала на развод.

Напомним, в сети появились первые фото Анджелины Джоли в роли легендарной оперной певицы.

Ранее тату-мастер Анджелины Джоли наконец-то показал, какой рисунок сделал на ее руках.

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